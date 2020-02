Theo RT, Lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ SSO của Nga luôn đảm nhận những nhiệm vụ khó nhằn nhất và nguy hiểm nhất như xâm nhập vào sâu địa bàn đối phương để tác chiến.

Nhân ngày truyền thống của SOS vào ngày 27/2, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh lực lượng đặc nhiệm với những binh sĩ được huấn luyện khắt khe cùng khả năng thâm nhập vào sào huyệt, đột kích kẻ thù, phá tan âm mưu phá hoại, tổ chức lực lượng du kích và thành thạo những hoạt động tối mật khác.

Dù được thành lập cách đây 10 năm và báo cáo hoạt động trực tiếp lên Bộ Tổng tham mưu Nga, nhưng SOS mới chỉ có ngày truyền thống vào năm 2015.

Những thông tin về hoạt động của SOS vô cùng hiếm hoi, nhưng được biết lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tấn công thần tốc của quân đội Nga ở Syria. Cụ thể, lực lượng SOS thường có mặt trên chiến trường để nhận diện và tấn công những mục tiêu khủng bố cấp cao, cũng như chỉ đạo trực tiếp hoạt động của không quân Nga.

Một trong những đặc nhiệm SSO được công khai danh tính là Aleksandr Prokhorenko. Vào năm 2016, binh sĩ đặc nhiệm đã không may bị nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bao vây trong trận chiến ở Palmyra. Thay vì đầu hàng, Prokhorenko đã yêu cầu dội hỏa lực thẳng vào vị trí của mình để tiêu diệt các tay súng IS. Cuối cùng, Prokhorenko hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Video: Cận cảnh lực lượng đặc nhiệm Nga tác chiến như “phim hành động"

Minh Thu (lược dịch)