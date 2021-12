24/12/2021

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Lễ Giáng sinh 2021.