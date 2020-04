Call of Duty: Mobile VN công bố chính thức ra mắt vào ngày 20/4

Đây được xem là tin chấn động khiến game thủ Việt không khỏi ngỡ ngàng bởi trước đó NPH VNG chưa một lần đề cập đến thời điểm ra mắt chính thức. Tuy nhiên, việc xác định thời gian ra mắt một tựa game bom tấn như Call of Duty: Mobile VN tại thị trường Việt trong lúc này chính là niềm vui cho cộng đồng trong mùa hè 2020.

Đồng thời đây cũng là kết quả tất yếu dựa trên nhu cầu bức thiết của người chơi. Bằng chứng xác thực cho thấy là game đang còn trong giai đoạn thử nghiệm nhưng người chơi đã liên tục “thúc ép” VNG ra game chính thức sớm để họ an tâm trải nghiệm. Trong quá trình chơi trước, họ đã không tiếc lời khen dành cho tựa game bom tấn này, cũng như đóng góp ý kiến nhiệt tình để NPH điều chỉnh cho phù hợp thị hiếu người chơi Việt. Đồ họa đẹp, trải nghiệm mượt, âm thanh chuẩn, dịch thuật súc tích, dễ hiểu, giao diện thân thiện… là những yếu tố nhận được nhiều lời khen của cộng đồng.

Call of Duty: Mobile VN có dung lượng tải 1,73GB đối với thiết bị dùng hệ điều dành Android và 2,1GB là dung lượng dành cho máy dùng iOS. Do đó, cấu hình tối thiểu để có thể chơi được game trên iOS thì game thủ nên dùng iPhone 6, iPad Air 2, và iOS 9 trở lên; Đối với thiết bị hệ điều hành Android thì phiên bản 4.3 trở lên, RAM 1,5GB và CPU lõi kép 1.2GHz. Nhưng mượt mà nhất trên iOS thì game thủ nên dùng iPhone 8 trở lên, và iOS 10-11-12; Android là 8.0, CPU 8 lõi 2GHz và RAM 3-4GB.

Được biết, Call of Duty: Mobile VN dựa trên nền tảng series Call of Duty nổi tiếng thế giới, xuất hiện từ khoảng 2003. Tháng 10/2019 ra mắt phiên bản mobile và trở thành “game di động hay nhất thế giới” của năm. Đến nay, phiên bản mobile hiện phủ sóng trên 150 quốc gia và sở hữu trên 180 triệu lượt tải.

Tại Việt Nam, phiên bản mobile Việt Nam do VNG Games hợp tác phát hành cùng Activision Blizzard (Bắc Mỹ) và Tencent Games (Châu Á). Game có tên chính xác là Call of Duty: Mobile VN, ra mắt chính thức vào 10h00 ngày 20/4/2020. Trong giai đoạn ra game, NPH VNG sẽ có những hoạt động chăm sóc, ưu đãi người chơi cũng như sự kiện, sân chơi trên fanpage,… với nhiều phần quà hữu ích. Hứa hẹn sẽ khiến game thủ hài lòng và an tâm trải nghiệm siêu phẩm.

PV