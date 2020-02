Cách ly theo dõi những người tiếp xúc với nhân viên lễ tân mắc nCoV

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng chống dịch Corona cụ thể:



a) Đối với người dân:

- Sử dụng khẩu trang che miệng và mũi

- Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn với thời gian ít nhất là 20 giây;

- Tránh tiếp xúc gần với người bị ho hoặc sốt;

- Thông báo cho Ủy ban nhân dân, cơ quan chuyên môn y tế hoặc cơ sở y tế nơi gần nhất khi phát hiện người mắc bệnh hoặc dấu hiệu bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV;

- Tuân thủ các quy định về cách lý và điều trị của cơ quan y tế trong trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV;



b) Đối với các cơ quan, tổ chức: Thực hiện các biện pháp giám sát, chống dịch theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.



c) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tiếp nhận, cách ly, điều trị người mắc viêm đường hô hấp cấp do nCoV theo hướng dẫn của Bộ Y tế.