Cách dùng khoai tây chữa đau dạ dày cực an toàn và hiệu quả

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trung bình trong một quả khoai tây có chứa đến 26 gram cacbonhydrat cùng nhiều vitamin và khoáng chất khác. Lượng tinh bột trong khoai tây có tác dụng tương tự như chất xơ, chúng giúp giảm nồng độ cholesterol trong máu, tăng khả năng nạp glucose.

Ngoài ra, hàm lượng trytophan, cellulose, lysine tương đối nhiều trong khoai tây còn có tác dụng chống oxy hóa, từ đó hạn chế tiết acid ở dạ dày, chống viêm nhiễm và bảo vệ niêm mạc dạ dày một cách hiệu quả. Vậy khoai tây chữa đau dạ dày bằng cách nào?



Chữa đau dạ dày bằng khoai tây và mật ong nguyên chất



Chuẩn bị: 1 kg củ khoai tây tươi chưa mọc mầm cùng một ít mật ong nguyên chất.



Cách thực hiện: Khoai tây mua về đem rửa sạch, gọt vỏ bỏ, sau đó cho vào máy ép lấy nước. Nếu không có máy ép, bạn có thể sử dụng máy sinh tố xay nhuyễn rồi dùng vải sạch vắt lấy nước.



Tiếp theo, cho phần nước cốt vừa vắt vào nồi cùng với mật ong nguyên chất theo tỉ lệ 1: 2, tức là 1 lít nước cốt sẽ tương ứng với 200 ml mật ong. Sau đó bắc hỗn hợp lên bếp và đun với lửa nhỏ, dùng muỗng khuấy đều đến khi hỗn hợp hòa làm một thì tắt bếp.

Nước cốt khoai tây mật ong để nguội hẳn rồi mới rót vào hũ thủy tinh và đặt trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Mỗi ngày 2 lần, mỗi lần dùng khoảng 1 đến 2 muỗng cà phê, rất nhanh các cơn đau dạ dày sẽ giảm hẳn. Lưu ý, khi sử dụng bài thuốc này, bạn nên uống trước bữa ăn khoảng 30 phút để hiệu quả tốt hơn.



Chữa đau dạ dày bằng khoai tây, tỏi và gừng tươi



Chuẩn bị: 2 của khoai tây, 1 củ gừng và 3 đến 4 tép tỏi



Cách thực hiện: Khoai tây rửa sạch, cắt thành khoanh tròn mỏng, chần sơ qua nước sôi cho sạch nhựa rồi ngâm trong thau nước lạnh khoảng 10 phút. Trong thời gian ngâm khoai tây, đem củ gừng gọt vỏ, ép lấy nước. Tỏi bóc vỏ, đập dập.



Chuẩn bị một tô sạch, cho khoai tây vừa ngâm cùng nước ép gừng tươi và tỏi đập dập vào, trộn đều. Món này bạn nên dùng sống trong những bữa cơm hằng ngày. Mỗi tuần ăn từ 3 đến 4 lần, các cơn đau dạ dày sẽ thưa dần và cuối cùng là giảm hẳn.



Chữa đau dạ dày bằng bột khoai tây



Dùng bột khoai tây chữa đau dạ dày được xem là phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả cũng chẳng kém so với những phương pháp ở trên. Với bài thuốc chữa đau dạ dày này, mỗi ngày bạn chỉ cần dùng 10 gram bột khoai tây hòa với nước ấm để uống.

Đều đặn 3 lần mỗi ngày, uống một ly trước bữa ăn khoảng 30 phút, sau 1 tháng bạn sẽ thấy các cơn đau thuyên giảm.



Những lưu ý khi dùng khoai tây chữa đau dạ dày



Để bài thuốc chữa đau dạ dày bằng khoai tây hiệu quả, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:



Khi mua khoai tây, nên chọn những quả còn tươi, không bị dập nát, đặc biệt là không mọc mầm. Vì trong quả khoai tây mọc mầm thường chứa chất độc solanin, hoạt chất này thường gây ngộ độc ở người, thậm chí là tử vong.

Hiệu quả của cách chữa đau dạ dày bằng khoai tây thường chậm hơn so với các loại thuốc tây hoặc phương pháp y học hiện đại, do đó khi sử dụng người bệnh cần kiên trì uống đều đặn, không ngắt quãng để bài thuốc phát huy được tác dụng.



Mẹo dùng khoai tây chữa đau dạ dày chỉ áp dụng với những trường hợp bệnh nhẹ hoặc mới khởi phát, đối với người bệnh mãn tính hoặc nặng hơn cần đi thăm khám để được bác sĩ kịp thời tư vấn.



Khoai tây chữa đau dạ dày là một trong những mẹo dân gian vô cùng an toàn và hiệu quả. Trong trường hợp nhẹ, bạn hoàn toàn có thể an tâm sử dụng phương pháp này để giảm thiểu các cơn đau dạ dày khó chịu.

Mỹ Lệ/phunusuckhoe.vn