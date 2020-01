Các thành viên của nhóm nhạc nam đình đám Wanna One hiện đang "đi đâu về đâu"?

Ngày 27/1/2019, Wanna One tổ chức đêm concert cuối cùng trước khi chính thức tan rã. Hiện tại đã tròn 1 năm 11 chàng trai của nhóm không còn đứng chung trên sân khấu, mối người đều đã có cho mình con đường riêng trên hành trình chinh phục Kpop. Có người tiếp tục thành công rực rỡ và cũng có người lận đận, mãi chưa có được chỗ đứng ở thị trường khắc nghiệt như Kpop.

Concert cuối cùng đẫm nước mắt của Wanna One trước khi chia tay fan sau 1 năm 6 tháng hoạt động chung kể từ khi được thành lập sau chương trình Produce 101 mùa 2.

Kang Daniel

"Center" của Wanna One - Kang Daniel hiện tại đang là CEO của công ty riêng mang tên Konnect Entertainment. Sau khi xảy ra tranh chấp với công ty quản lý cũ khiến mọi hoạt động bị đóng băng, Kang Daniel đã tách ra thành lập công ty riêng phục vụ sự nghiệp solo.

Mới đây nhất nam thần tượng phát hành MV thứ hai mang tên "Touchin" nhưng không quảng bá. Kang Daniel hiện đang tạm dừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe, anh chàng cũng đang hẹn hò với trưởng nhóm TWICE - Jihyo.

"Center quốc dân" Kang Daniel

Park Jihoon

Cựu thành viên điển trai của Wanna One hiện đang hoạt động ở hai mảng là ca hát và diễn xuất. Tuy nhiên các sản phẩm âm nhạc và phim ảnh của Park Jihoon chưa thực sự tạo được tiếng vang.

"Tiên tử nháy mắt" Park Jihoon

Lee Daehwi và Park Woojin

Lee Daehwi và Park Woojin cùng thuộc một công ty, chính vì vậy sau khi kết thúc hoạt động với Wanna One, cả hai được công ty cho ra mắt trong nhóm nhạc mang tên AB6IX cùng 3 thành viên khác. Nhóm nhạc nhanh chóng trở thành tân binh được chú ý của Kpop trong năm 2019.

Lee Daehwi và Park Woojin

Kim Jaehwan

Giọng ca chính của Wanna One hiện đang trực thuộc quản lý của công ty Swing Entertainment, đơn vị từng quản lý hoạt động của Wanna One trước đây. Hiện nam thần tượng được định hướng theo đuổi phong cách âm nhạc ballad với giọng hát cực ngọt ngào cùng với đó là phát triển mảng dances.

Kim Jaehwan

Ong Seongwoo

Giống Park Jihoon, Ong Seongwoo cũng đang phát triển song song hai mảng là ca hát và diễn xuất. Với gương mặt đậm chất điện ảnh, Ong Seongwoo vừa gây ấn tượng qua vai diễn trong phim "At Eighteen". Nam thần tượng cũng mới cho phát hành ca khúc "We Belong".

Ong Seongwoo

Lai Guanlin

Thêm một cựu thành viên nữa của Wanna One theo đuổi hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất cũng một lúc, đó là Lai Guanlin. Anh chàng từng cùng Wooseok (Pentgon) thành lập một nhóm nhỏ để phát triển hoạt động âm nhạc và phát hành một album mang tên "9801". Lai Guanlin vừa đảm nhận vai chính trong bộ phim học đường của Trung Quốc "A Little Thing Called First Love".

Lai Guanlin

Yoon Jisung

Yoon Jisung là thành viên đầu tiên của Wanna One nhập ngũ. Hiện tại anh đang phục vụ trong quân đội và sẽ trở lại trong năm 2020.

Trưởng nhóm Yoon Jisung

Hwang Minhyun

Sau khi kết thúc hoạt động với Wanna One, Minhyun quay trở về với nhóm nhạc cũ là NU'EST. Với cú hit từ cuộc thi Producer 101 mùa 2 và Hwang Minhyun, NU'EST có sự hồi sinh mạnh mẽ ở Kpop. Hiện tại NU'EST đang là một trong những nhóm nhạc nam được chú ý ở thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

Hwang Minhyun

Bae Jinyoung

Hiện tại Bae Jinyoung đang là thành viên của nhóm nhạc tân binh CIX. Nhóm đang tích cực quảng bá ở Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác để phổ biến tên tuổi đến công chúng.

Bae Jinyoung

Ha Sungwoon

Một trong những giọng ca chính nữa của Wanna One là Ha Sungwoon vẫn đang tiếp tục theo đuổi sự nghiệp solo. Dù từng là thành viên của nhóm nhạc HOTSHOT nhưng sau thành công với Wanna One, Ha Sungwoon được định hướng theo con đường solo chứ không phải quay về hoạt động với nhóm nhạc cũ.

Ha Sungwoon

