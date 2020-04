Các loại 'vitamin tổng hợp' từ thực phẩm

Không phải lúc nào cũng nên uống vitamin tổng hợp. Vitamin tổng hợp chỉ cần thiết khi cơ thể bạn kém hấp thụ dưỡng chất từ thực phẩm hoặc thuộc nhóm cần bổ sung như người đang bị bệnh, phụ nữ mang thai...

Nếu bạn có cơ địa bình thường và khả năng hấp thụ bình thường, bạn không cần phải uống vitamin tổng hợp. Hãy lựa chọn cho mình những loại thực phẩm dưới đây vì chúng cũng chứa rất nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể.



1. Rau cải xoăn



Cải xoăn được mệnh danh là ông vua của các loại vitamin trong nhóm thực phẩm, lý do bởi vì loại rau này chứa nhiều dinh dưỡng nhất trong các nhóm rau củ. Thành phần chủ yếu là vitamin K1, ngoài ra còn có chất xơ, mangan, B6, kali, chất sắt...



Đối với vitamin K1, đây là loại vitamin rất cần thiết cho quá trình đông máu và có vai trò quan trọng cho sức khỏe của xương.

Trong 21 gram cải xoăn chứa:



– Vitamin K1: 68% RDI



– Vitamin C: 22% RDI



(RDI là lượng tiêu dùng được khuyến nghị hằng ngày).



2. Rong biển



Theo Healthline, khoảng 1/3 dân số toàn cầu bị thiếu hụt iốt. Tình trạng thiếu hụt iot có thể gây ra các hệ lụy về sức khỏe như: bệnh về tuyến giáp; gây ra những bất thường về trí tuệ và sự phát triển của thai nhi nếu mẹ mang thai thiếu iot.



Đối với người trưởng thành, lượng iốt được khuyến nghị sử dụng hằng ngày là 150 mcg. Các loại rong biển, tảo bẹ rất giàu chất iốt để bạn bổ sung mỗi ngày. Mỗi loại rong biển khác nhau có chứa lượng iốt khác nhau. Tuy nhiên, không nên ăn rong biển mỗi ngày vì chúng có thể gây ra tình trạng dư thừa.



3. Gan động vật



Gan động vật có nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin B12, vitamin A, sắt, axit folic và đồng. Tuy nhiên bạn cũng nên chú ý không nên ăn gan động vật nhiều vì đây là bộ phận chịu trách nhiệm thải độc cho cơ thể, đồng nghĩa với việc tích tụ nhiều chất độc. Chế biến các món ăn từ gan cần rửa sạch và ngâm với sữa để loại bỏ bớt độc tố và không nên ăn gan động vật liên tục.



Về dưỡng chất có trong gan động vật, hàm lượng vitamin B12 đặc biệt quan trọng vì rất nhiều người bị thiếu hụt dưỡng chất này trong chế độ ăn uống hằng ngày. B12 còn có vai trò lớn cho sức khỏe tế bào, não và hệ thần kinh.



100 gram gan bò chứa:



– Vitamin B12: 1.200% RDI



– Vitamin A: 700% RDI



– Đồng: 600% RDI



4. Các loại quả, hạt



Nếu bạn thấy mình đang bị thiếu chất selenium, các loại quả, hạt sẽ là món ăn nhẹ hoàn hảo cho bạn. Selenium là vitamin cần thiết cho sự phát triển của tuyến giáp và hệ miễn dịch, hoạt động như một chất chống oxy hóa.

Các loại hạt như hạt óc chó, macca, hạt điều, hạnh nhân... chứa nhiều chất xơ và các loại vitamin tốt cho cơ thể. Ngoài ra, tăng cường ăn các loại hạt cũng giúp bạn kiểm soát cân nặng và choresterol trong cơ thể.



5. Động vật có vỏ cứng



Động vật có vỏ cứng như nghêu, sò, hàu… là những loại hải sản cung cấp nhiều dưỡng chất như B12, kali, selen, sắt.



Nhiều vitamin nhất có thể kể đến hàu. Hàu cũng là thực phẩm giúp bạn không cần phải uống vitamin tổng hợp. Nó có nhiều kẽm và vitamin B12. 100 gram hàu cung cấp khoảng 600% RDI cho mỗi dưỡng chất vừa nêu.



Ngao và sò có thể là thực phẩm hoàn hảo cho người lớn tuổi, đặc biệt là vitamin B12.



6. Cá mòi



Cá mòi là loại cá nhỏ, nhiều chất béo lành mạnh và các chất dinh dưỡng khác. Cá mòi thường được sử dụng nhiều để làm các loại nguyên liệu đóng hộp. Bạn có thể nướng, kho hoặc nấu chúng khi còn tươi.

Cá mòi rất giàu EPA, DHA và các axit béo thiết yếu cho sức khỏe tim mạch. Khoảng 92 gram cá mòi tươi chứa hơn một nửa lượng tiêu thụ DHA và EPA được khuyến nghị hằng ngày. Đồng thời, nó cung cấp hơn 300% RDI cho vitamin B12.



Tuy nhiên, khi ăn cá mòi cũng nên cẩn thận vì chúng có thể gây ra tình trạng dị ứng nếu bạn có cơ địa nhạy cảm,



7. Ớt chuông vàng



Ớt chuông vàng là một trong những thực phẩm dồi dào vitamin C. Vitamin C có vai trò trong việc củng cố lại hệ miễn dịch, giảm nguy cơ tổn thương DNA- một trong những tác nhân gây ra bệnh ung thư, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Vitamin C còn giúp cải thiện tình trạng thiếu máu, cải thiện làn da.



Nói chung, vitamin C là loại vitamin không thể thiếu đối với sức khỏe con người. Ngoài việc ăn các loại quả nhiều vitamin C như ổi, cam, bưởi...bạn cũng nên thêm ớt chuông vàng vào chế độ ăn.



Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, ngoài việc tuân thủ các phương pháp phòng tránh do WHO và Bộ Y tế khuyến cáo như thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay và thực hiện giãn cách xã hội thì mỗi người cần chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân bằng cách ăn uống lành mạnh, bổ sung vitamin hàng ngày và tập luyện thường xuyên.

