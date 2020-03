Nghiên cứu mới về môi trường trên tạp chí khoa học Nature cho biết các khu rừng nhiệt đới trên thế giới đang mất dần khả năng hấp thụ CO2.

Theo tờ Fox news, đáng chú ý, đó là một số khu rừng nhiệt đới chưa từng bị nạn phá gỗ hoành hành hay bất cứ sự can thiệp nào từ con người.

Một nhóm nghiên cứu quốc tế gồm các nhà khoa học châu Âu và châu Phi, do Đại học Leeds đứng đầu, đã kiểm tra hơn 300.000 cây trong suốt ba thập kỷ qua ở vùng nhiệt đới Amazon và châu Phi.



Các nhà khoa học đã sử dụng đinh nhôm để gắn thẻ cho từng cây riêng lẻ, đo đường kính và ước tính chiều cao của mỗi cây và cứ sau vài năm thì quay lại để lặp lại quy trình. Điều này cho phép họ tính toán lượng carbon được lưu trữ trong những cây còn sống và những cây đã chết.



Họ phát hiện ra rằng các khu rừng nhiệt đới hiện đang hấp thụ CO2 ít hơn ba lần so với trước đây, vào những năm 1990.



Dữ liệu đưa ra bằng chứng một số địa điểm ở lưu vực Congo thuộc miền trung châu Phi có dấu hiệu hấp thụ CO2 suy yếu vào đầu năm 2010. Điều này cho thấy sự suy giảm ở châu Phi có thể đã diễn ra khoảng một thập kỷ.

Rừng nhiệt đới Amazon cũng không phải ngoại lệ. Các khu rừng Amazon phải chịu nhiệt độ cao hơn, nhiệt độ tăng nhanh hơn và hạn hán thường xuyên, nghiêm trọng hơn so với các khu rừng châu Phi.



Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng trong 10 năm nữa, rừng rậm châu Phi sẽ hấp thụ CO2 ít hơn 14% so với 10 đến 15 năm trước.



Dự tính vào năm 2035, rừng nhiệt đới Amazon sẽ không còn hấp thụ CO2 nữa. Đến những năm 2060, khu rừng nhiệt đới điển hình có thể trở thành nguồn chứa tiềm tàng do lượng carbon từ những đợt cháy rừng, phá rừng và khí thải nhà kính dư thừa được bơm vào khí quyển. Nếu điều này xảy ra, vấn đề biến đổi khí hậu sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.



Simon Lewis, một nhà sinh thái học tại Đại học Leeds và là một trong những đồng tác giả của bài báo cho biết: "Rừng nhiệt đới sẽ trở thành vấn đề quan ngại về biến đổi khí hậu thay vì là yếu tố giúp giảm nhẹ".



Tại cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hợp Quốc diễn ra vào tháng 11, nhiều quốc gia dự kiến sẽ đưa ra kế hoạch Cân bằng năng lượng (net-zero) vào giữa thế kỷ. Tuy nhiên, một số quốc gia giàu có, như Mỹ và nhiều tập đoàn có kế hoạch giảm lượng khí thải thông qua việc bù đắp, bảo tồn, trồng lại hoặc trồng rừng mới.

Hoàng Dung (lược dịch)