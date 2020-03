Các hãng gọi xe công nghệ dựng màng ngăn Covid-19, giảm nguy cơ lây nhiễm cho tài xế

Muôn kiểu chống dịch cho tài xế công nghệ

Ứng dụng gọi xe be lắp màng chắn ngăn virus cho các đối tác beCar

Giữa tháng 3, nhiều tài xế chạy xe công nghệ của be được công ty này thử nghiệm làm màng ngăn giữa hai hàng ghế. Màng ngăn trong suốt ngày tạo nên một không gian ngăn cách nhất định giữa tài xế và khách hàng, giúp ngăn chặn bớt nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan và khiến cả tài xế, khách hàng có thể yên tâm hơn.

Đại diện ứng dụng gọi xe này cho biết: be đã tiên phong trong việc thực hiện màng ngăn để hạn chế phát tán dịch tiết đường hô hấp và tiếp xúc không cần thiết, đồng thời hỗ trợ tài xế bộ sản phẩm phun xịt khử khuẩn tiện dụng. Với bộ sản phẩm này, tài xế có thể chủ động vệ sinh xe mọi lúc mọi nơi, thay vì phải đi đến các địa điểm phun xịt tập trung, vốn bị hạn chế về không gian và thời gian.

Sau khi nhận được nhiều hưởng ứng từ các tài xế be đã nhận rộng việc lắp đặt. Và từ ngàu 20/3, be cũng tài trợ toàn bộ chi phí làm màng ngăn cho các tài xế có nhu cầu và tìm đối tác cung cấp các dịch vụ chăm sóc xe an toàn để thực hiện việc sát khuẩn xe. Dự kiến sẽ có 1.000 đối tác tài xế beCar ở Hà Nội và TP.HCM được mời tham gia chương trình này.

Trong bối cảnh dịch bệnh có thể còn kéo dài, beGroup cho biết các biện pháp của hãng không chỉ đơn thuần là hỗ trợ về vật chất, mà ưu tiên thúc đẩy thói quen thực hành tốt cho tài xế công nghệ. “Việc tài xế chủ động phối hợp gắn màng ngăn, thao tác vệ sinh phương tiện thường xuyên sẽ góp phần quan trọng để bảo vệ sự an toàn cho tài xế và khách hàng về lâu dài”, đại diện be nói thêm.

Grab cũng bắt đầu lắp màng ngăn phòng chống Covid-19 trên các xe GrabCar

Việc lắp màng chắn cho các tài xế ô tô cũng được Grab thực hiện đối với các tài xế GrabCar tại 2 địa phương là Hà Nội và TP.HCM. Hình thức lắp màng chắn tương tự như ở các xe becar nhằm tạo ra khoảng ngăn an toàn giữa tài xế và hành khách để giảm nguy cơ lây nhiễm. Grab cho biết chương trình lắp màng ngăn phòng chống Covid–19 sẽ được thực hiện thử nghiệm trên hàng trăm xe của đối tác tài xế GrabCar. Ngoài ra, ứng dụng này cũng sẽ thực hiện chương trình phun khử khuẩn cho các đối tác tài xế.

Không có các tài xế ô tô, GoViet thúc đẩy chương trình bảo vệ cho các tài xế của mình trước nguy cơ lây bệnh với sáng kiến GoShield. Hãng gọi xe này có sáng kiến cung cấp khẩu trang vải kháng khuẩn phòng chống dịch cho đối tác tài xế GoViet thông qua các máy bán hàng tự động. Theo đó, hàng nghìn đối tác tài xế GoViet sẽ được nhận miễn phí mỗi người 2 khẩu trang vải kháng khuẩn tại 10 điểm đặt máy bán hàng tự động ở TP.HCM.

Mỗi tài xế nằm trong diện được tặng khẩu trang kháng khuẩn sẽ nhận được một mã giao dịch một lần (OTP) để nhập vào máy bán hàng tự động gần nhất trong danh sách được GoViet công bố. Đối tác tài xế tại Hà Nội sẽ nhận khẩu trang miễn phí thông qua đội SOS của GoViet.

Ngoài ra, hãng gọi xe này đã dành ngân sách mua cho các tài xế của mình một gói bảo hiểm bảo vệ đối tác tài xế của GoViet trước dịch bệnh Covid-19 với mức hỗ trợ và bồi hoàn giá trị cao nhất trên thị trường.

Trước đó, cả Grab và be đều chi hàng tỷ đồng cho hỗ trợ các gói bảo hiểm để bảo vệ cho các đối tác tài xế của mình.

Tài xế đang hoạt động phải đảm bảo tuyệt đối an toàn

Trong khi nhiều người đang có xu hướng hạn chế tập trung nơi công cộng và hạn chế di chuyển bằng các phương tiện công cộng, một lượng lớn các tài xế taxi, công nghệ hoạt động phục vụ cho nhu cầu di chuyển, giao nhận hàng hóa, thức ăn. Khi tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp, tài xế công nghệ cũng là 1 trong những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao.

Đây cũng là lý do các ứng dụng gọi xe tại Việt Nam hiện nay siết chặt hơn các nguyên tắc an toàn đối với các tài xế khi hoạt động. Không chỉ đánh vào ý thức, các ứng dụng gọi xe này cũng đưa các giải pháp bảo đảm an toàn trở thành tiêu chí cho các tài xế.

Ngay từ đầu mùa dịch, be đã yêu cầu toàn bộ các tài xế bắt buộc phải đeo khẩu trang khi thực hiện chở khách. Ứng dụng gọi xe này cũng cho biết sẽ xem xét khóa các tài khoản không thực hiện nghiêm túc yêu cầu này.

Trong khi đó, Grab cũng vừa đưa quy định này vào bộ quy tắc ứng xử dành cho tài xế từ ngày 22/3. Theo đó, quy định mới yêu cầu tất cả đối tác tài xế Grab bắt buộc mang khẩu trang đúng cách trong quá trình hoạt động. Trường hợp đối tác tài xế không mang khẩu trang khi hoạt động sẽ bị nhắc nhở, tạm ngưng quyền truy cập tài khoản Grab trong vòng 3 ngày hoặc 7 ngày tùy vào mức độ vi phạm.

Duy Vũ