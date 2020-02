Ca sĩ 54 tuổi tự sát vì bị điều tra tội hiếp dâm trẻ em

Theo Dailymail đưa tin, nam ca sĩ nhạc đồng quê Daniel Lee Martin tự sát giữa thời điểm bị điều tra tội hiếp dâm, quấy rối tình dục trẻ em ở Florida và Tennessee (Mỹ).

Cảnh sát đã phát hiện thi thể của nam ca sĩ 54 tuổi tại nhà riêng hôm 14/2 lúc 15h20, khi tới đưa lệnh triệu tập của tòa án. Theo lời cảnh sát, Daniel đã tự sát bằng cách bắn súng vào người.

Nam ca sĩ bị cáo buộc ba tội danh quấy rối tình dục trẻ em và phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3. "Daniel không phản hồi các trát của tòa án. Một đội đặc nhiệm được cử tới nhà vì anh ta đe dọa gây thương tích bản thân và những người xung quanh", đại diện cảnh sát cho biết.

Trước đó, vào tháng 1/2020, một bé gái đã tố cáo hành vi quấy rối tình dục của nam ca sĩ với cảnh sát. Trong đơn, nạn nhân kể đã bị nam ca sĩ giở trò đồi bại trên ghế sofa ở New Port Richey vào ngày 1/11/2019. Nạn nhân cũng cho biết nam ca sĩ nhiều lần thủ dâm, mơn trớn cô bé và gửi các hình ảnh khiêu dâm để gạ gẫm. Sự việc này kéo dài nhiều đêm và cô bé đã kể với mẹ mình vì không thể chịu đựng thêm.

Tuy nhiên, Daniel đã được thả ra sau ba giờ giam khi bỏ ra số tiền bảo lãnh 15.000 USD.

Daniel Lee Martin năm nay 54 tuổi, bắt đầu ca hát từ năm 1997. Anh từng diễn mở màn cho các ngôi sao nhạc đồng quê như Willie Nelson, Charlie Daniels hay Vince Gill. Suốt sự nghiệp, anh phát hành hai album All That I Am (năm 2003) và On My Way to You (năm 2007). Bên cạnh ca hát, Daniel làm người dẫn chương trình truyền hình thực tế Brotherhood Outdoors về săn động vật.

Nam ca sĩ từng kết hôn với người đẹp Julie McQueen sau khi cùng tham gia vào chương trình thự tế Til Death Do Us Part. Tuy nhiên cả hai ly hôn vào tháng 8/2018.

Năm 2018, nam ca sĩ cũng đã phải hầu tòa vì có hành vi không đúng mực với ba trẻ em từ 9 đến 12 tuổi.

