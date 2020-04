Sáng 24/9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số ĐBLT 19, bóc gỡ 2 đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng. Đồng thời khởi tố 45 bị can, trong đó 29 bị can giữ vai trò tổ chức, 16 bị can giữ vai trò con bạc.