CA Đà Nẵng thông tin hung thủ nước ngoài giết người dã man, thả trôi sông Hàn

Theo đó, lúc 3h15' rạng sáng 7/2, Công an Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn K. (sinh năm 1965, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, trong lúc lái ghe trên sông Hàn (đoạn dưới chân cầu Trần Thị Lý), ông phát hiện 1 chiếc valy (bằng nhựa, màu đỏ) nổi trên sông.

Khi kiểm tra bên trong valy thì có 1 xác chết là nữ giới (nghi vấn là người Trung Quốc) có các đặc điểm: không đầu; bị tháo khớp và cả hai chân đều không có phần cẳng chân; mặc áo len mỏng màu hồng; nút áo màu đen, quần ren ngắn bó sát đùi.

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP, Thủ trưởng Cơ quan điều tra (Công an Đà Nẵng) cho hay, sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo xác lập chuyên án 072G, triển khai hàng loạt biện pháp nghiệp vụ để khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ án man rợ này.

Ban chuyên án 072G đã huy động lực lượng lên đến hàng trăm điều tra viên, trinh sát viên; không chỉ huy động lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP, Cảnh sát hình sự Công an quận, huyện, phường, xã mà cả lực lượng An ninh Công an TP (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh) và an ninh quận, huyện cùng vào cuộc xác minh các nội dung liên quan chức năng của lực lượng an ninh.

Nhờ vậy, các thông tin liên quan vụ án được các lực lượng chức năng trong chuyên án nhanh chóng xác minh, làm rõ, góp phần quan trọng vào việc sớm xác định được đối tượng nghi vấn và tiến hành xác minh về đối tượng liên quan vụ án. Chính lực lượng an ninh Công an TP Đà Nẵng đã có những đóng góp quan trọng vào thành công chung của việc phá án.

Cùng với đó, công tác chỉ đạo, nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến đối tượng gây án, người bị hại; thu thập tài liệu, chứng cứ tại nơi xảy ra vụ án được tiến hành một cách đầy đủ, tỉ mỉ thông qua khám nghiệm hiện trường của các cơ quan chức năng. Việc khám nghiệm hiện trường, tử thi được thực hiện tỉ mỉ, cụ thể và toàn diện đã giúp thu được các tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác giám định, xác định đối tượng liên quan vụ án, góp phần quan trọng vào thành công của quá trình điều tra, phá án.

Nhờ vậy, chỉ 9 tiếng đồng hồ sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án là Xiao Qui Ping (thường gọi là Tiêu Quý Binh, quốc tịch Trung Quốc, sinh ngày 13/4/1993, ở Quý Châu); nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 23/12/2019 với mục đích du lịch, thị thực đến ngày 20/3/2020, tạm trú tại số nhà 14 Trương Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng từ ngày 24/12/2019 và có đăng ký lưu trú.

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Xiao Qui Ping tham gia đánh bạc tại sòng bạc ở Crowne Plaza Đà Nẵng và có thắng được một số tiền nhất định. Thấy vậy, Bao D.P. là bạn thân của Qin Li (người yêu của Xiao Qui) có ý định góp tiền để Xiao Qui Ping tham gia đánh bạc với hình thức “thắng, thua chia đều”.

Bao D.P. (quốc tịch Trung Quốc, sinh ngày 23/5/1990, ở Quảng Đông) nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 4/12/2019 với mục đích du lịch, thị thực đến ngày 4/3/2020; trú tại nhà nghỉ Phúc Lợi ở lô 333 Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng từ ngày 2/1/2020 và có đăng ký lưu trú.

Ngày 26/12/2019, Xiao Qui Ping đánh bạc tại Crowne Plaza thắng 34.000 USD nên đã chia cho Bao D.P. số tiền 17.000 USD. Trong các ngày 4, 5/2/2020, Bao D.P. đưa cho Xiao Qui Ping số tiền 61.000 USD để tiếp tục đánh bạc tại Crowne Plaza nhưng đã thua hết số tiền trên.

Theo quy ước thì Bao D.P. và Xiao Qui Ping mỗi người chịu thua 30.500 USD. Tuy nhiên Bao D.P. không chấp nhận cùng chịu số tiền thua 30.500 USD mà nhiều lần gây sức ép, yêu cầu Xiao Qui Ping phải thanh toán lại cho mình số tiền này.

Khoảng 16h30' chiều 6/2, Bao D.P. đến nhà số 14 Trương Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để đòi lại số tiền 61.000 USD đã đưa cho Xiao Qui Ping. Tại đây, 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Trong quá trình xô xát, Xiao Qui Ping đã dùng một sợi dây thừng siết cổ và giết chết Bao D.P.

Sau khi xác định Bao D.P. đã chết, Xiao Qui Ping đã nghĩ cách phi tang xác chết của Bao D.P.

Xiao Qui Ping đã sử dụng xe máy Honda Vision biển số 92B1 – 073.07 đến siêu thị Lotte mua 1 cuộn băng keo và 1 túi dây rút chết tolsen mang về phòng để phi tang xác chết.

Sau đó Xiao Qui Ping dùng xe Honda Vison 91B1 – 073.07 chở 1 phần thi thể của Bao D.P. đến cầu Tiên Sơn, vứt xuống sông Hàn; phần còn lại nằm trong chiếc valy bằng nhựa, màu đỏ thì mang đến cầu Trần Thị Lý vứt xuống sông Hàn.

Chiều 7/2, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thay mặt lãnh đạo TP đã đến biểu dương, khen thưởng 50 triệu đồng cho Công an TP Đà Nẵng, 50 triệu đồng cho Công an quận Ngũ Hành Sơn đã có thành tích điều tra, khám phá, bắt giữ đối tượng người Trung Quốc thực hiện tội phạm giết người trên địa bàn phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

