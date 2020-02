Bứt phá quý 4/2019, Novaland hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm

Theo đại diện Novaland, trong năm qua, tập đoàn có doanh thu thuần lũy kế năm 2019 đạt 10.931 tỷ đồng, thực hiện bàn giao 3.468 sản phẩm, chủ yếu đến từ các dự án hiện hữu như The Sun Avenue, Sunrise Riverside, Richstar, Saigon Royal, Newton Residence, Orchard Parkview, Victoria Village – dự án mới bắt đầu bàn giao trong năm 2019 và các dự án khác.

“Sức khỏe” tài chính công ty tiếp tục được cải thiện vững chắc, tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản ghi nhận đạt 89.973 tỷ đồng, tăng 30%, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 71.272 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2018. Hàng tồn kho tăng 84%, trong đó BĐS đang xây dựng chiếm hơn 89,5% tổng hàng tồn kho, chủ yếu do tăng các dự án mua mới trong năm.

Điểm tích cực của Novaland trong năm 2019 là cơ cấu nợ vay của tập đoàn có sự dịch chuyển theo hướng an toàn hơn và tăng nợ dài hạn, giảm nợ ngắn hạn. Cụ thể, nợ phải trả đạt 65.517 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn tăng hơn 2 lần so với cuối năm 2018, chiếm 72,5% tổng nợ phải trả.

Trong quý 4/2019, Novaland cũng chứng minh được sức hút trên thị trường vốn quốc tế khi huy động thành công hạn mức lên đến 600 triệu USD qua 3 đợt thu xếp vốn của tổ chức tài chính uy tín quốc tế là Credit Suisse AG (Singapore). Trong đó, khoản giải ngân thực tế năm 2019 là 310 triệu USD, 290 triệu USD còn lại là nguồn hạn mức sẵn có sẽ được giải ngân trong năm 2020.

Đi cùng chiến lược phát triển giai đoạn 2, Novaland trong năm qua đã tích cực thực hiện M&A, triển khai các dự án mới với mức độ hấp thụ tích cực từ thị trường, dự kiến sẽ đem lại nguồn thu ổn định nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh của công ty.

Đang sở hữu và nghiên cứu triển khai quỹ đất lên tới 4.900 ha, Tập đoàn Novaland đang nỗ lực phát triển và giới thiệu các dự án mới ra thị trường.

Cùng với các dự án căn hộ hạng sang và cao cấp tại khu trung tâm TP.HCM; vào tháng 6/2019, Novaland đã ra mắt Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City tại Đồng Nai – đây cũng là dự án theo mô hình đô thị sinh thái đầu tiên mà tập đoàn phát triển. Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên nền diện tích hơn 600ha cùng địa thế vàng 3 mặt giáp sông, Aqua City đang là tâm điểm thu hút nhà đầu tư lẫn người mua ở bởi không gian sống xanh với hơn 70% diện tích dành cho mảng xanh và tiện ích.

Nhận định về dự án này, khách hàng Kelly Lin đến từ Đài Loan cho biết: “Tôi đặc biệt ấn tượng với Aqua City bởi dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa ở Đồng Nai và sở hữu không gian sống gần gũi thiên nhiên. Các sản phẩm biệt thự, shophouse đều hấp dẫn tôi vì đáp ứng được tất cả những gì tôi mong đợi cho cả mục đích ở lẫn đầu tư”.

Tại mảng BĐS nghỉ dưỡng, tập đoàn đang triển khai một loạt dự án quy mô lớn tập trung như: NovaWorld Phan Thiet và NovaHills Mui Ne Resort &Villas (tại Bình Thuận), NovaWorld Ho Tram (tại Bà Rịa – Vũng Tàu), và NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas (tại Khánh Hòa)...

Đặc biệt, các dự án BĐS nghỉ dưỡng do Novaland phát triển đang mang đến cho thị trường hàng chục ngàn sản phẩm second home nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại… Đây là loại hình BĐS nghỉ dưỡng được ưa chuộng do có đa mục đích sử dụng và khả năng sinh lợi bền vững.

Với định hướng tập trung, chiến lược kinh doanh rõ ràng, quỹ đất ổn định, cấu trúc tài chính vững chắc, quản trị rủi ro chặt chẽ, Novaland dự kiến sẽ vẫn là cái tên đáng chú ý nhất trên thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2020.

