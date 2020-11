01/11/2020

Một nhóm người vận chuyển hơn 50 kg vàng qua biên giới ở An Giang đã bị lực lượng Công an An Giang bắt giữ. Trong số nhóm người tham gia vận chuyển vàng lậu, có 3 người đã ra đầu thú.