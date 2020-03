BS điều trị 3 bệnh nhân Covid-19 vừa xuất viện ở Đà Nẵng: 20 ngày chưa về nhà

Như tin đã đưa, sáng 27/3, Bệnh viện (BV) Đà Nẵng cho xuất viện cùng lúc 3 bệnh nhân Covid-19 mang các số thứ tự 22, 23 và 35. Đó là hai 2 du khách người Anh tên M.J (sinh năm 1954), K.A.C (sinh năm 1960) và N.T.T.N (29 tuổi, nữ nhân viên bán hàng của siêu thị Điện máy Xanh, số 03 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Đây là 3 bệnh nhân Covid-19 đầu tiên do BV Đà Nẵng điều trị đủ tiêu chuẩn xuất viện theo phác đồ của Bộ Y tế. Và đây cũng là lần đầu tiên trong cả nước kể từ khi xuất hiện dịch Covid-19 đến nay có một BV cho 3 bệnh nhân được xuất viện cùng lúc.

Ngay sau khi 3 bệnh nhân này rời BV, thay mặt lãnh đạo BV Đà Nẵng, BS.CKII Phạm Ngọc Hàm, Trưởng khoa Y học nhiệt đới, nơi trực tiếp điều trị cho 3 bệnh nhân đã có những phát biểu với lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng cũng như trao đổi với báo chí. Dưới đây là nội dung phát biểu của BS.CKII Phạm Ngọc Hàm mà PV ghi nhận được. Ông nói:

Hôm nay là ngày chúng tôi rất vui sau gần 3 tuần trực tiếp điều trị cho những ca Covid-19 đầu tiên trên địa bàn Đà Nẵng. Mặc dù chúng tôi cũng như tất cả anh em đồng nghiệp ban đầu rất lo lắng nhưng được sự động viên kịp thời của lãnh đạo TP, lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo BV, sự hỗ trợ hết sức tận tình của các khoa, phòng liên quan, đặc biệt là của Giám đốc Sở và Giám đốc BV, chúng tôi đã cố gắng động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đến nay, sau gần 3 tuần điều trị, các bệnh nhân đã trở lại bình thường sau 3 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính. Đây là niềm tự hào của chúng tôi, và qua đây chúng tôi cũng nói lên lời cám ơn lãnh đạo BV, lãnh đạo Sở và lãnh đạo TP. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục chiến đấu với “cuộc chiến” này, vì “cuộc chiến” này còn dài.

Chúng ta chưa biết chỗ nào là điểm dừng, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng đằng sau chúng tôi là lãnh đạo BV, lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo TP cũng như các ban ngành và nhân dân Đà Nẵng. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ của mình!

PV: Thưa BS Phạm Ngọc Hàm, trong phác đồ điều trị cho 3 bệnh nhân này có sự khác nhau gì so với phác độ do Bộ Y tế hướng dẫn, hay có phương án nào đó đặc biệt hay không?

BS.CKII Phạm Ngọc Hàm: Thực ra chúng tôi luôn luôn bám sát phác đồ điều trị do Bộ Y tế hướng dẫn. Ngay từ phác đồ đầu tiên là phác đồ 125 ngày 16/1/2020 cho đến sau này có các phác đồ tiếp theo ngày 6/2/2020 (phác đồ 322) và bây giờ có phác đồ mới nữa là phác đồ 1344 ngày hôm qua 26/3.

Chúng tôi luôn bám sát hướng dẫn và các phác đồ nêu trên của Bộ Y tế để từng bước điều trị cho bệnh nhân. Và đồng hành với chúng tôi luôn là sự hỗ trợ của BV Đà Nẵng trong vấn đề điều trị cũng như các phương tiện, thiết bị, thuốc men…

PV: Đối với những bệnh nhân có bệnh lý nền thì việc điều trị cho họ như thế nào?

BS.CKII Phạm Ngọc Hàm: Riêng trong 3 trường hợp vừa được xuất viện thì có bệnh nhân lớn tuổi, cao nhất là 66 tuổi; có bệnh nhân trẻ, 28 tuổi nhưng rất may không có bệnh nhân có bệnh lý nền phức tạp. Do đó trong việc điều trị cũng có thuận lợi hơn so với các trường hợp khác!

PV: Thưa bác sĩ, trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân thì khó khăn lớn nhất là gì?

BS.CKII Phạm Ngọc Hàm: Về lực lượng điều trị, ngay từ đầu chúng tôi đã xác định nhiệm vụ này là nhiệm vụ chính trị không những của khoa Y học nhiệt đới mà còn là của BV Đà Nẵng và của ngành y tế TP nữa. Do đó chúng tôi được sự quan tâm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo BV và đã có một lực lượng rất hùng hậu, được tập huấn ngay từ đầu.

Từ bác sĩ, đến điều dưỡng, nhân viên phục vụ và tất cả các thành phần khác trong điều trị đều được tập huấn rất kỹ càng, vì vậy khi bắt tay vào thì làm rất ngăn nắp theo quy trình đã đề ra của BV cũng như của ngành y tế.

PV: Ngoài 3 bệnh nhân vừa xuất viện, hiện khoa Y học nhiệt đới đang điều trị cho bao nhiêu bệnh nhân Covid-19? Tình hình sức khỏe của họ thế nào?

BS.CKII Phạm Ngọc Hàm: Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều trị cho 3 bệnh nhân Covid-19. Bệnh nhân mới nhất vào được 2 ngày, còn bệnh nhân lâu hơn thì vào được 9 ngày rồi, bệnh nhân còn lại vào được 4 ngày. Hiện tại tình hình sức khỏe của các bệnh nhân này đang diễn biến thuận lợi trong quá trình điều trị của BV!

PV: Thưa bác sĩ, trong quá trình chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân thì các y bác sĩ có tâm tư gì trong hoàn cảnh có dịch bệnh không, nhất là với một khoa đặc biệt như thế này?

BS.CKII Phạm Ngọc Hàm: Như tôi nói lúc nãy, khi đứng trước một chiến trận như thế này thì ai cũng phải lo lắng cả. Chúng tôi cũng lo lắng, nhưng chúng tôi không lo sợ mà chúng tôi có sự hỗ trợ của lãnh đạo các cấp và sự đồng tình, cổ vũ của nhân dân Đà Nẵng. Điều đó giúp chúng tôi tăng thêm quyết tâm và càng ngày công việc của chúng tôi làm càng thêm suôn sẻ, thuận lợi hơn!

PV: Xin thưa, như bác sĩ chẳng hạn, từ khi điều trị cho bệnh nhân Covid-19 đầu tiên đến nay thì bác sĩ đã về nhà chưa ạ?

BS.CKII Phạm Ngọc Hàm: Đến ngày mai 28/3 là tròn 3 tuần. Tôi ở BV từ 10h đêm 7/3/2020 để chuẩn bị tinh thần tiếp đón 2 ca bệnh nhân người Anh nhập viện. Và đến bây giờ là gần 3 tuần, 20 ngày chúng tôi chưa được về nhà mà ăn ở tại BV. Mọi điều kiện ăn, ở tại BV thì được BV chu cấp, lo lắng, rồi các cấp, các ngành và người dân TP quan tâm hỗ trợ nên chúng tôi không phải lo lắng gì. Về tinh thần thì chúng tôi động viên nhau cố hoàn thành nhiệm vụ!

PV: Thưa bác sĩ, sau quá trình điều trị, khi được ra viện không biết các bệnh nhân có gửi làm cám ơn gì không?

BS.CKII Phạm Ngọc Hàm: Cái này tôi chưa thấy. Sáng nay chúng tôi tập trung chuẩn bị mọi công tác cho các bệnh nhân ra viện một cách thuận lợi nhất, do đó chúng tôi cũng chưa nhận điều ấy. Nhưng chúng tôi thấy phần thưởng xứng đáng nhất đối với chúng tôi là điều trị cho bệnh nhân và đưa được họ trở về lại với cuộc sống bình thường. Đó là phần thưởng lớn nhất đối với chúng tôi!

PV: Xin cám bác sĩ đã dành cho báo chí cuộc trao đổi này!

HẢI CHÂU (ghi)