Bộ Y tế khuyến cáo trường học không bật điều hòa, không dùng chung đồ

Ngày 28/2, Bộ Y tế có khuyến cáo chính thức gửi tất cả cơ sở giáo dục về các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19), đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại.



Đo nhiệt độ nhiều lần, thường xuyên súc miệng nước muối



Bộ Y tế lưu ý, ngay tại nhà, các bậc phụ huynh và học sinh phải có ý thức tăng cường sức khỏe cho các con và cho chính bản thân mình bằng 3 việc đơn giản: Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên; Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng; Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã.



Cha mẹ học sinh, các sinh viên, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường, người lao động làm việc tại ký túc xá phải có trách nhiệm đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho con và cho bản thân tại nhà.



Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động nghỉ học, theo dõi sức khỏe, đồng thời cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.



Tuyệt đối không đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.



Không sử dụng điều hòa



Để chuẩn bị an toàn cho học sinh quay trở lại trường học, Bộ Y tế đề nghị các nhà trường phải chuẩn bị tốt 6 việc:



Thứ nhất: Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và mỗi học sinh có một cốc nước dùng riêng, được vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường. Nếu nhà trường cung cấp khăn mặt, khăn lau tay cho học sinh thì phải đảm bảo mỗi học sinh có 1 khăn riêng và giặt sạch khăn với xà phòng sau mỗi ngày học.

Thứ hai: Bố trí và đảm bảo nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch; Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ; Đảm bảo có đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.



Thứ ba: Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa.



Thứ tư: Tập huấn cho giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường công tác phòng, chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh Covid-19 như: Sốt, ho, khó thở.



Thứ năm: Trước khi học sinh đi học trở lại, thông qua sổ liên lạc điện tử hoặc hệ thống thông tin liên lạc khác (nếu có) để nhà trường tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung: Các biện pháp bảo vệ, theo dõi sức khỏe, thực hành vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường; Yêu cầu cha mẹ theo dõi nhiệt độ của con, các biểu hiện hô hấp (nếu có); Thông tin cho phụ huynh về các biện pháp phòng chống dịch đã và sẽ tiếp tục được thực hiện.



Thứ sáu: Nhà trường cần đảm bảo môi trường trường học an toàn, vệ sinh khử khuẩn trường học, giám sát chặt chẽ sức khỏe học sinh để học sinh không phải đeo khẩu trang y tế tại trường học.



Không dùng chung đồ cá nhân



Trong thời gian học sinh ở trường, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm; Từng lớp tổ chức chào cờ tại lớp học. Bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa các khối lớp.



Nhà trường phải có quy định, hướng dẫn học sinh rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy trình rửa tay của Bộ Y tế tại các thời điểm: Trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, khi thấy tay bẩn.



Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay; Bỏ rác đúng nơi quy định.



Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh và không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay, gối, chăn…



Hàng ngày, trước khi vào giờ học, giáo viên điểm danh và hỏi học sinh xem có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không (đối với trẻ mầm non thì hỏi cha mẹ khi giáo viên nhận trẻ). Nếu có, giáo viên đưa ngay học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.



Khi giáo viên, nhân viên y tế nhà trường phát hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh.



Bản thân giáo viên hay nhân viên làm việc tại nhà trường có các biểu hiện sốt, ho, khó thở cũng cần được kiểm tra, cách ly, theo dõi.



Nhà trường bố trí người đón và giao học sinh tại cổng trường; Cha mẹ học sinh không được vào trong trường; Bảo vệ tại nhà trường, ký túc xá hạn chế không cho người không có nhiệm vụ vào trường, ký túc xá.



Thường xuyên lau khử khuẩn



Ngoài ra, Bộ Y tế khuyến cáo, nhà trường cần thực hiện lâu khử khuẩn nền nhà, tường nhà, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học mỗi ngày 1 lần sau giờ học.



Chất khử khuẩn là các chất tẩy rửa thông thường như dung dịch tẩy rửa đa năng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% Clo hoạt tính hoặc dung dịch có chứa ít nhất 60% cồn; Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa.



Mỗi ngày 2 lần, sau giờ học buổi sáng và cuối ngày, nhà trường cần lau khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy.



Mỗi ngày 1 lần, nhà trường tổ chức dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn khu vực rửa tay, nhà vệ sinh.



Hạn chế sử dụng các đồ chơi, dụng cụ học tập bằng các vật liệu không khử khuẩn được.



Đối với các phương tiện đưa đón học sinh, mỗi ngày 2 lần, sau mỗi chuyến đưa, đón học sinh, tiến hành lau khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe.



Khu vực phòng ở, nhà vệ sinh tại ký túc xá cũng áp dụng khử khuẩn thường xuyên như trên ít nhất 1 lần/ngày. Riêng các chất thải, phải chứa trong các thùng có nắp đậy và phải xử lý, thu gom hàng ngày.



Trong trường hợp có học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với virus corona (Covid-19) thì nhà trường phải thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.

