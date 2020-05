Từ ngày 18-19/3/2019, tại Thủ đô Wellington của New Zealand, đã diễn ra tham khảo chính trị lần thứ 11 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao New Zealand và Đối thoại thường niên ASEAN - New Zealand lần thứ 26. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dẫn đầu.