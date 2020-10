Bộ GTVT đồng ý với kiến nghị của Tạp chí NLVN về nhập khẩu than cho điện icon

Bộ Giao thông Vận vừa có văn bản (do Thứ trưởng Nguyễn Văn Công ký) đồng ý thống nhất với kiến nghị của Tạp chí Năng lượng Việt Nam về việc 'cho phép các đơn vị đầu mối nhập khẩu than tham gia đầu tư xây dựng, hoặc ký hợp đồng dài hạn với các đối tác sở hữu cơ sở hạ tầng phục vụ nhập khẩu than'.