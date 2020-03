Bộ đôi Peugeot 3008 và 5008 giá rẻ bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam

Bộ đôi Peugeot 3008 AT và 5008 AT rẻ hơn từ 50 - 150 triệu đồng so với bản trước.

Các phiên bản giá rẻ mới được bán với giá bán lần lượt là 1,099 tỷ và 1,199 tỷ đồng có tên gọi Peugeot 3008 AT và 5008 AT. Với giá bán này, Peugeot 3008 AT rẻ hơn 50 triệu đồng và Peugeot 5008 AT rẻ hơn tới 150 triệu đồng so với các phiên bản "full option".

Là các phiên bản cắt bớt trang bị nên bộ đôi Peugeot 3008 và 5008 vẫn giữ gần như nguyên thiết kế tổng thể. Nội thất được thay đổi nhẹ với ốp carbon và chỉ cam chạy viền ghế bọc da để tăng thêm tính thể thao.

Để có mức giá rẻ hơn khá nhiều so với phiên bản hiện hữu, phiên bản mới được cắt bỏ bớt một số trang bị như: cửa sổ trời panorama, giá nóc, cảm biến va chạm trước, tính năng nhớ ghế, sạc không dây, hay gương chống chói tự động....Ngoài ra, một số tính năng hỗ trợ an toàn cũng sẽ bị cắt giảm như hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn, cảnh báo điểm mù,..

Các trang bị ở phiên bản mới gồm: ghế người lái và ghế hành khách phía trước chỉnh điện, màn hình trung tâm 8 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto và các tính năng an toàn như: hệ thống cân bằng điện tử (EPS), hệ thống chống trượt (ASR), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS), hỗ trợ xuống dốc (HADC) cùng hệ thống hỗ trợ kiểm soát hành trình Grip Control.

Động cơ của phieen banrmới vẫn là 1.6L tăng áp, cho công suất tối đa 165 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Cùng với phiên bản mới, Peugeot vẫn bán song song phiên bản Peugeot 3008 AL và 5008 AL hiện hữu với trang bị cao cấp hơn có mức giá 1,149 tỷ và 1,349 tỷ đồng.

Hoàng Nam