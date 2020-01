BNG Mỹ phản ứng gì trước việc chính phủ Nga giải thể?

Theo bà Ortagus Bộ Ngoại giao Mỹ biết về sự từ chức của chính phủ Nga và đang theo dõi tin tức cũng như cố gắng hiểu điều gì đang xảy ra.

“Chúng tôi đã biết về sự việc từ chức của chính phủ Nga và đang theo dõi những gì đang xảy ra. Tôi có thể nói rằng chúng tôi đứng về phía công dân Nga”, bà nói Ortagus

Đồng thời, bà Ortagus lưu ý rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố ông muốn quan hệ giữa chính phủ Mỹ và Nga trở nên tốt hơn. Theo đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong vấn đề này mọi thứ phụ thuộc vào các nhà lãnh đạo Nga và bà Ortagus bày tỏ hy vọng Nga sẽ có những thay đổi tích cực trong chính sách đối ngoại.

“Chúng tôi hy vọng rằng bất kể ai nắm quyền lực ở Nga, họ sẽ tính đến yêu cầu của chúng tôi về những thay đổi trong chính sách đối ngoại”, bà Ortagus nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 15/1, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố từ chức và toàn bộ chính phủ sẽ giải thể vài giờ sau khi Tổng thống Vladimir Putin đọc Thông điệp Liên bang năm 2020.

Tại cuộc họp cùng ngày, Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh, trong thông điệp Liên bang vừa được Tổng thống tuyên bố, đã nêu ra một số “thay đổi căn bản” đối với Hiến pháp Nga. Những thay đổi này, khi được thông qua, sẽ tạo ra những đổi thay lớn, không chỉ đối với một số điều trong Hiến pháp, mà còn đối với sự cân bằng quyền lực về tổng thể.

Tổng thống Putin đã đề nghị ông Medvedev đảm nhận vị trí Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga, một cơ quan cố vấn các vấn đề an ninh cho Tổng thống. Ông Medvedev đã chấp nhận lời đề nghị của ông Putin giữ chức vụ này, với nhiệm vụ giám sát các vấn đề an ninh và quốc phòng.

Sau đó, Tổng thống Vladimir Putin đã đề cử người đứng đầu Cơ quan Thuế Liên bang Nga Mikhail Mishustin, vào chức vụ Thủ tướng Nga thay ông Dmitry Medvedev. Ông Mikhail Mishustin sinh năm 1953, là một chuyên gia kinh tế, có nhiều năm giữ các trọng trách trong Chính phủ Nga. Ông giữ cương vị Giám đốc Cơ quan Thuế Liên bang Nga từ năm 2010 tới nay.

Thanh Bình (lược dịch)