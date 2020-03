BLACKPINK - TWICE và những màn “đụng hàng” giữa 2 nhóm nữ khủng nhất Kpop

Cùng hoạt động trong làng giải trí âm nhạc xứ Hàn nên việc thường xuyên "đụng độ" nhau ở những kiểu quần áo thời trang là điều khó tránh khỏi đối với các nhóm nhạc Kpop.

Nếu như hầu hết nghệ sĩ đều lâm vào tình cảnh "ai diện đẹp hơn ai" khi ăn mặc giống nhau thì trường hợp của BLACKPINK với TWICE lại hoàn toàn khác biệt.

Không ngoa khi nói rằng, cùng một mẫu trang phục nhưng khi được diện bởi mỗi người lại mang đến cảm nhận không ai giống ai. Nếu như BLACKPINK gây ấn tượng với vẻ đẹp khỏe khoắn cùng thần thái girl crush mạnh mẽ thì TWICE lại khiến người xem có cái nhìn đáng yêu, nữ tính và năng động hơn.

Điển hình như mẫu váy kẻ sọc ca rô màu hồng nữ tính đều là lựa chọn của 2 nữ thần tượng "hút fan" nhất nhóm - Jennie (BLACKPINK) và Nayeon (TWICE).

Jennie không gây thất vọng với khí chất mạnh mẽ sẵn có dù diện chiếc váy màu hồng "bánh bèo" này!

Là một trong những item dễ nhìn, dễ diện nhất nên không lạ lẫm gì khi có màn "đụng hàng" xảy ra giữa 2 nhóm nhạc nổi tiếng. Stylist của Jennie phối hợp chiếc váy tennis sọc ca rô màu hồng cùng áo crop-top có điểm nhấn cùng màu giúp cô nàng nhóm BLACKPINK "bùng nổ" khí chất mạnh mẽ, sang chảnh.

Cùng một mẫu váy nhưng khi Nayeon diện lên người thì mang đến cảm giác tươi trẻ, đáng yêu giống với hình tượng mà nữ ca sĩ luôn theo đuổi. Phối hợp cùng áo thun trắng tay dài đơn giản và điểm nhấn nằm ở chiếc mũ beret màu hồng trên đầu giúp Nayeon "ghi điểm" trong mắt fan hâm mộ.

Nayeon (TWICE) vô cùng đáng yêu khi phối hợp item váy hồng cùng mũ beret

Bộ jumpsuit màu đen cách điệu với phần tay áo tiêu giảm 1 bên là lựa chọn cho một concept mạnh mẽ, huyền bí được "biểu tượng nhan sắc" của BLACKPINK - Jisoo và cô nàng rapper TWICE - Dahyun ưu ái.

Thành viên BLACKPINK phối bộ jumpsuit đen lấp lánh cùng khá nhiều phụ kiện kèm theo như thắt lưng kim loại và hoa tai to bản.

Jisoo nhí nhảnh chụp ảnh cùng kiểu jumpsuit lấp lánh

Trong khi đó, Dahyun của TWICE chỉ diện độc bộ jumpsuit đơn giản và phối cùng găng tay ren cùng màu lấp lánh. Kiểu trang phục này không chỉ tôn lên nước da trắng sáng đặc trưng của Dahyun mà còn vô cùng phù hợp với hình tượng girlcrush mạnh mẽ, bí ẩn trong ca khúc "Fancy" của nhóm.

Dahyun diện item này trong một lễ trao giải tại Hàn Quốc

Chiếc áo lấp lánh này từng xuất hiện trong cả màn trình diễn của Jisoo (BLACKPINK) và Jeongyeon (TWICE). Vẫn như mọi lần, stylist của 4 cô gái nhà YG Entertainment luôn cách điệu chiếc áo bằng cách biến chúng thành kiểu crop-top mạnh mẽ, khoe được vòng eo con kiến quyến rũ.

Jisoo cách điệu thành mẫu crop-top khoe trọn vòng eo bắt mắt

Trong khi đó, Jeongyeon từng diện mẫu item lấp lánh này trong lần trở lại với ca khúc tươi mới mùa hè "Dance The Night Away". Jeongyeon kết hợp chiếc áo đơn giản với hoa tai to bản cùng màu, thích hợp khi xuất hiện trong các bữa tiệc đêm ngoài trời.

Jeongyeon gây ấn tượng với mẫu áo lấp lánh trong "Dance The Night Away"

Từ lâu Jennie luôn nổi tiếng với những mẫu outfit đầy năng động, cá tính nhưng không kém phần đơn giản như áo thun basic cùng quần thụng bó kiểu quân đội như thế này. Quả thật mẫu item như bên dưới vô cùng phù hợp với cô nàng sở hữu khí chất girlcrush sang chảnh như Jennie.

Jennie được biết đến là người chăm diện mẫu item cơ bản như thế này

Thế nhưng với Nayeon (TWICE) thì fan hâm mộ hiếm khi thấy cô nàng xuất hiện cùng mẫu item mạnh mẽ . Và quả nhiên không làm mọi người thất vọng, chị cả của TWICE vẫn có thể biến hóa từ hình tượng đáng yêu quen thuộc thành một cô nàng "chị đại" cực ngầu.

Nayeon vẫn đầy cuốn hút với mẫu item độc đáo

BLACKPINK - Lisa có màn đổi hình tượng ngoạn mục khi thử thách bản thân với mẫu váy hoa màu đỏ rực rỡ đậm chất mùa hè.

Lisa thử thách với mẫu item mùa hè đầy nữ tính

Còn với Nayeon thì mẫu item mùa hè được cô nàng diện trong lần trở lại với "Dance The Night Away". Người hâm mộ nhận xét khí chất năng động, tươi mới của Nayeon vô cùng phù hợp với chiếc váy hoa quyến rũ.

Nayeon được khen nức nở vì mẫu váy vô cùng thích hợp với khí chất của cô nàng

Item áo hoa cách điệu ở phần tay áo và thân áo được cả

Jennie lẫn Jihyo mang lên sân khấu với mẫu dáng nguyên bản.



Trong khi Jennie phối cùng quần short màu trắng năng động thì Jihyo lại nữ tính hơn khi diện cùng chân váy màu trắng nhẹ nhàng

Mẫu áo thun với họa tiết mã vạch từng được "giọng ca chính" của BLACKPICK - Rosé và em út TWICE - Tzuyu diện thử. Nếu Rosé sử dụng item cho trang phục sân bay thì stylist của Tzuyu lựa chọn cho mẫu phục trang biểu diễn kết hợp cùng chân váy màu cam sữa đáng yêu

Jennie (BLACKPINK) diện "nguyên cây" phục trang Chanel với điểm nhấn nằm ở phần găng tay màu đen trong màn trình diễn "Solo".

Nayeon tận dụng phần chân váy sọc nhiều màu để phối cùng áo crop-top dài tay vô cùng sặc rỡ

Từ áo thun trắng đơn giản...

Đến mẫu áo đen dài tay đều được Jennie và Nayeon lựa chọn

Cùng vô vàn những lần Jennie (BLACKPINK) và Nayeon (TWICE) "đụng hàng" trong cách lựa chọn trang phục đời thường. Có lẽ phong cách thời trang yêu thích của 2 nữ thần tượng có những điểm giống nhau nên họ thường trở thành đề tài bàn tán vì diện cùng mẫu quần áo.

Phương Thảo