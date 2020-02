Bình Thuận: Truy nã bị can Nguyễn Hữu Tuấn, đối tượng gây nguy hiểm cho xã hội

Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết đã ra lệnh truy nã đối với bị can Nguyễn Hữu Tuấn (tên gọi khác là Ba Lỗ, SN 1992, trú khu phố Xuân An 1, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình).

Tuấn là đối tượng cộm cán, manh động, thường xuyên gây mất an ninh trật tự ở địa phương và gây nguy hiểm cho cộng đồng xã hội. Ngày 30/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tuấn vì đã có hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại khu phố Hiệp Phước, thị trấn Lương Sơn. Đến ngày 15/1/2020, bị can Tuấn đã trốn khỏi nơi cư trú ở khu phố Xuân An 1, thị trấn Chợ Lầu.

Theo Quyết định truy nã bị can ngày 17/1/2020, Công an huyện Bắc Bình thông báo, khi phát hiện bị can Tuấn, người dân hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình qua số điện thoại: 0252 3860133 hoặc điều tra viên Nguyễn Như Hạnh 0946430692.

Minh Nghĩa