Tối 23/2, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tiến hành các thủ tục bàn giao Thạch Đạt, nghi can chủ mưu vụ “hiệp sỹ' giả danh Công an cướp sòng bạc, cho Công an tỉnh Sóc Trăng thụ lý điều tra theo thẩm quyền.