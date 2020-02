Biết lý do chồng chuyển nhầm 100 triệu tiền tiêu Tết, tôi "chơi lớn" một phen

Con cái sẽ gửi ông bà ngoại trông nom. Khách sạn và mọi thứ cho chuyến đi tôi đã sắp xếp cả.

Tôi và Hùng quen nhau từ thuở đôi mươi. Tôi cảm mến anh ở sự độ lượng và chân thành. Anh có nhiều mối quan hệ bạn bè thân tín, đối xử với bố mẹ cũng rất hiếu nghĩa. Thầm nghĩ một người đàn ông như thế có thể tin tưởng và gắn bó lâu dài nên tôi trao gửi niềm tin.



Tuy nhiên tình cảm đôi bên gắn bó chưa lâu thì gặp trở ngại vì bố mẹ tôi cực lực phản đối. Họ nói tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong cách nhìn nhận bản chất con người, chỉ nhìn vào những biểu hiện hời hợt bên ngoài để đánh giá.

Hùng chân thành với bạn bè nhưng đó chỉ là những người bạn nông nổi, "cùng bạn cùng thuyền" với anh. Rằng con cứ nhìn những người bạn thân thiết của Hùng mà xem, không ai phấn đấu trong cuộc sống sự nghiệp, chỉ suốt ngày kết bè giao hảo.

Tuy nhiên lúc đó tôi đã yêu Hùng sâu đậm nên bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của bố mẹ. Rồi tôi có bầu với Hùng ngoài ý muốn nên phải tổ chức cưới. Ban đầu cuộc sống vợ chồng vô cùng khó khăn. Hùng xin làm nhân viên trong công ty của bố tôi, lương bổng hằng tháng dựa vào doanh số nên hai vợ chồng chỉ đủ ăn đủ tiêu và trả tiền nhà trọ.



Tôi nhiều lần khuyên nhủ anh nên bỏ bớt những mối quan hệ bạn bè không cần thiết, tập trung học lấy cái nghề đàng hoàng để còn chèo chống gia đình. Hùng khất lần khất lữa nhưng rồi lại đâu vào đấy.



Theo thời gian bố tôi lên chức giám đốc của công ty mẹ, công danh bổng lộc theo đó rạng ngời hơn rất nhiều. Bố cất nhắc Hùng lên vị trí trợ lý vì ông nghĩ "máu loãng vẫn hơn nước lã". Ông đâu có ngờ sự ưu ái của bố vợ lại là tiền đề cho sự hư hỏng của con rể.



Có tiền có chút công danh, Hùng bắt đầu bí mật bồ bịch với một nhân viên trẻ mới về đầu quân tại công ty. Thời điểm đầu tôi không hề hay biết vì anh giấu rất giỏi. Về nhà Hùng luôn một vợ yêu hai con yêu, rồi tỏ lòng biết ơn vì nhờ có bố vợ cất nhắc anh mới được như ngày hôm nay. Tôi tưởng những lời lẽ của anh là thật lòng, ai dè...



Tuần trước, tôi bất ngờ nhận thông báo nhận được chuyển khoản từ tài khoản chồng số tiền 100 triệu. Còn chưa hiểu thực hư ra sao, tính định bụng hỏi Hùng thì bất ngờ có tin nhắn vào máy chồng.



Lúc ấy anh đang trên sân thượng tập thể dục, tôi lén mở máy anh và tối sầm mắt vì nội dung tin nhắn: "Anh yêu, anh nói chuyển khoản cho em 100 triệu tiêu Tết. Em đợi mãi mà chưa thấy thông báo từ Ngân hàng. Anh đừng quên lời hứa hẹn hôm chúng mình đi khách sạn lần trước đó nha".

Tôi tức nghẹn cành họng, nhưng rồi kịp trấn tĩnh vì nghĩ lúc này mình có làm bung bét mọi thứ lên chỉ khổ con nhỏ và làm bố phải đau đầu. Tết nhất lại đến nơi rồi, tôi không thể để chuyện này làm hỏng không khí gia đình. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng xóa tin nhắn của bồ vừa gửi vào máy chồng, bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra.



Tôi đợi Hùng đi xuống, ngọt ngào với anh rằng Tết này tôi muốn cùng anh đi du xuân ra nước ngoài một chuyến. Bao năm nay hai vợ chồng đón tết ở nhà rồi, mọi thứ quẩn quanh vẫn vậy. Rằng tôi đã đặt đôi vé máy bay để hai vợ chồng du hí Thái Lan. Con cái sẽ gửi ông bà ngoại trông nom. Khách sạn và mọi thứ cho chuyến đi tôi đã sắp xếp cả.



Hùng mừng rỡ đồng ý vì mọi thứ trúng ý anh. Đã từ lâu Hùng mong muốn một cái Tết đổi gió ở nước ngoài nhưng do phía tôi cứ lần lữa. Lần này thỏa ước nguyện nên anh mừng ra mặt.



Đợi chồng chuẩn bị hành lý cho chuyến đi, tôi bí mật dùng điện thoại của anh, nhắn tin lại cho số máy cô bồ: "Hiện tại anh đang gặp chuyện gia đình. Anh sẽ gọi lại cho em khi thời cơ thuận lợi". Sau đó tôi gọi cho cô bạn thân làm ở công ty du lịch, trao đổi mong muốn như trước đó tôi đã bàn với Hùng.



Chỉ nửa ngày sau, chúng tôi đã có đôi vé và mọi thứ thuận lợi cho một chuyến du hí Thái Lan. Trong suốt chuyến đi đó, tôi sử dụng hết các chiêu kỹ thuật phòng the, chiều chuộng Hùng làm anh một bước lên tiên.



Khi kết thúc chuyến đi trở về, Hùng ôm tôi vào lòng thủ thỉ: "Không ngờ vợ anh lại là "phù thủy" trên giường như vậy. Mà tiền đâu ra em hào phóng bao trọn cả hai cho chuyến đi Thái Lan như vậy? Không ngờ vợ anh cũng có lúc "chơi lớn" vậy đó?".



Chỉ đợi có thế tôi vênh mặt: "Thì tiền đó cũng của anh mà ra cả thôi. Chẳng phải anh đã hào phóng gửi vào tài khoản em cả trăm triệu tiêu tết còn gì. Em mà không sử dụng đúng mục đích, lại để gái ngoài kia tiêu mất thì phí công bố em cất nhắc anh có ngày hôm nay".



Hùng đứng hình, lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Tôi cũng không dùng chiêu tra hỏi chất vấn chồng, chỉ "rung cây dọa khỉ" cốt làm anh chột dạ, đứng ngồi không yên. Việc đâm đơn ly dị chồng tôi làm lúc nào cũng được, vấn đề hiện tại để xem mức độ thật lòng hối cải của anh tới đâu mà thôi.



Từ sau chuyến đi, tôi thấy Hùng trầm ngâm và tận tụy với vợ con hơn rất nhiều. Anh đi đâu cũng chở vợ đi cùng, cốt công khai mọi mối quan hệ để vợ yên lòng. Mọi việc cần có thời gian để đưa ra kết luận, tuy nhiên tôi tin những tín hiệu Hùng thể hiện với vợ con là thật lòng.



Cũng may tôi không làm bung bét mọi chuyện thời điểm nhận được tin nhắn từ bồ của chồng, nếu không anh đã không có cơ hội hối cải như bây giờ.

