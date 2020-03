Biên phòng Đà Nẵng phát hiện hơn 200.000 khẩu trang 4 lớp không nhãn mác

Theo đó, vụ việc được phát hiện lúc 8h sáng 22/3, khi lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Đà Nẵng phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Vân (BĐBP Đà Nẵng) thực hiện nhiệm vụ tại đường Nguyễn An Ninh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Tại hiện trường, lực lượng BĐBP phát hiện xe ô tô biển số 43C-092.09 do N.T.T, (sinh năm 1968, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) điều khiển, đang bốc các thùng carton lên xe container biển số 29H-224.46 do T.Đ.C (sinh năm 1987, trú tại An Ninh, Bình Lục, Hà Nam) điều khiển.

Qua kiểm tra, các trinh sát biên phòng phát hiện lô hàng gồm 69 thùng carton chứa 207.000 chiếc khẩu trang 4 lớp, không có nhãn mác theo quy định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng BĐBP Đà Nẵng điều tra, làm rõ.

Trước đó, lúc 8h sáng 20/3, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Sơn Trà (BĐBP Đà Nẵng) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn tại đường Vân Đồn (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) thì phát hiện 4 thùng carton không có ai trông giữ và nhận chủ sở hữu.

Kiểm tra bên trong, tổ công tác phát hiện 4 thùng carton này đựng khoảng 10.000 cái khẩu trang kháng khuẩn hiệu Dung Ngọc (của Cơ sở sản xuất Dung Ngọc, địa chỉ: Gia Bình, Bắc Ninh). Đồn Biên phòng Sơn Trà đã tiến lập biên bản tạm giữ và ra thông báo tìm chủ sở hữu lô hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

HẢI CHÂU