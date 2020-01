Bích Phương hoãn bán vé concert “Do you wanna đu” vì lo ngại virus nCoV

Theo đó, Bích Phương vừa thông báo trên trang Fanpage chính thức về việc hoãn thời gian mở bán vé cho concert "DO YOU WANNA ĐU?". Nữ ca sĩ sinh năm 1989 cho hay vì những diễn biến phức tạp liên quan đến dịch bệnh do virut corona gây ra nên thời gian mở cổng bán vé cho concert solo của cô sẽ bị hoãn lại. Cụ thể vé sẽ không mở bán vào lúc 20h tối ngày 31/1/2020 như thông báo trước đó.

Bích Phương cho biết hiện vẫn đang tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị sẵn sàng nhất cho concert sắp tới. Nữ ca sĩ cũng gửi gắm đến fan lời nhắn hãy giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và sử dụng khẩu trang khi ra đường hoặc đến nơi đông người. Thời gian mở bán vé trở lại sẽ nhanh chóng được công bố khi tình tình đã ổn định.

Bích Phương thông báo hoãn thời gian mở bán vé concert "DO YOU WANNA ĐU?" vì tình hình dịch bệnh phức tạp.

Trước đó Bích Phương đã chia sẻ về việc tổ chức concert riêng mang tên "DO YOU WANNA ĐU?". Sự kiện này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/2/2020. Nhưng với vấn đề dịch bệnh như hiện tại, nhiều khả năng thời gian này sẽ bị thay đổi. Tuy nhiên Bích Phương vẫn mong muốn có thể gặp người hâm mộ đúng thời gian đã dự kiến.

Bích Phương chuẩn bị có concert riêng sau nhiều năm ca hát.

Phương Thảo