Bịa chuyện xe CSGT lao xuống ruộng khi truy đuổi thanh niên uống rượu

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 06/01/2020, tài khoản Facebook “Sơn Là Núi” đăng tải status với nội dung: “Hôm nay đi ngang qua xã Hương Giang - Hương Khê thấy cảnh này.... Nghe tin đuổi theo mấy thanh niên choai uống rượu trong làng để xử phạt nồng độ cồn. Cuối cùng xảy ra sự việc như trên...”.

Minh họa cho nội dung trên là hình ảnh một chiếc xe của lực lượng chức năng gặp nạn. Trong hình, chiếc xe ô tô tải nhẹ của CSGT “bay” qua mương nước, nằm yên vị giữa ruộng. Kề bên cạnh là một người dân đang cày bừa ruộng chuẩn bị cho mùa gieo cấy.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết trên nhanh chóng được nhiều lượt người tiếp cận, bình luận và chia sẻ, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân.

Sau đó 1 ngày, thấy nhiều lượt người vào bình luận và chia sẻ không cùng quan điểm nên vào khoảng 17h ngày 07/1, chủ tài khoản đã gỡ bài xuống.

Xét thấy đây là hành vi đăng tải thông tin, hình ảnh không đúng sự thật, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng Công an nói chung và Công an huyện nói riêng, Công an huyện Hương Khê đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và làm rõ.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã xác định chủ tài khoản Facebook “Sơn Là Núi” là của Nguyễn Phi Sơn (SN 1984, trú tại TDP 13, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê).

Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, Nguyễn Phi Sơn cho biết, tài khoản facebook “Sơn Là Núi” là của mình và thừa nhận những thông tin đăng tải trước đó là sai sự thật, vi phạm các quy định của pháp luật.

Hiện Công an huyện đang lập hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Dương Cầm