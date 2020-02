Bị phụ huynh phản ứng, Hà Nội sẽ điều chỉnh lịch thi vào lớp 10

Vừa qua, UBND TP Hà Nội phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021.

Dự kiến, kỳ thi sẽ được tổ chức trong 2 ngày 1 và 2/6. Sáng 1/6, thí sinh thi bài Ngữ văn, chiều thi Toán. Ngày 2/6, buổi sáng thí sinh thi môn Ngoại ngữ, buổi chiều thi môn thứ 4. Lịch thi này sớm hơn so với lịch thi vào lớp 10 năm ngoái 1 ngày.

Trong khi năm nay, học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhưng UBND TP Hà Nội vẫn phê duyệt lịch thi dự kiến vào đầu tháng 6 khiến nhiều phụ huynh bức xúc vì kế hoạch năm học còn bị lùi mà 1/6 Hà Nội đã tổ chức thi tuyển sinh là điều khó chấp nhận, học sinh lấy đâu ra thời gian ôn tập.

"Không biết UBND TP Hà Nội dựa vào đâu mà trong kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 - 2020 dự kiến lịch tuyển sinh như vậy?

Nếu theo lịch này thì chưa kết thúc năm học, học sinh đã phải vắt chân lên cổ đi thi, điều này là bất hợp lý", một phụ huynh cho hay.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm nay vừa được UBND TP phê duyệt cách đây 1 ngày là do Sở GD&ĐT tham mưu trước đợt học sinh nghỉ học nhiều ngày do dịch bệnh. Trong đó, lịch thi mới chỉ để ở phương án “dự kiến” chứ chưa chốt, phụ huynh và học sinh có thể an tâm.

Thời điểm này, Sở GD&ĐT Hà Nội đang chờ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về thay đổi chương trình khung của năm học sau đó mới điều chỉnh lịch thi tuyển vào lớp 10 phù hợp.

