Bị phạt 15 triệu đồng vì tung tin sai sự thật dịch corona ở Vũng Tàu

Quyết định do thượng tá Võ Tài Quốc, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ký ngày 30/1, xử phạt Tùng (ở phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) về hành vi Cung cấp thông tin sai sự thật, căn cứ khoản 3, điều 64, Nghị định 174 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Theo cơ quan chức năng, tối ngày 27/1, Tùng đưa bạn vào Bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu) cấp cứu. Tại đây, anh Tùng nghe bảo vệ bệnh viện yêu cầu mua khẩu trang vì "có người Trung Quốc nghi dính virus corona đang điều trị”.

Sau đó, Tùng liền viết lên trang Facebook cá nhân của mình có tên là "Trần Tùng" với nội dung: "Tại bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu có hai người Trung Quốc nghi nhiễm virus corona".

Sau khi đăng tải với hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ, thanh niên này đã gỡ bỏ dòng trạng thái trên khi bệnh viện Lê Lợi lên tiếng phản bác và thông báo cho công an.

Cơ quan chức năng xác định, việc đăng tải thông tin thất thiệt đã gây hoang mang cho nhiều người.

Nguyễn Tuấn