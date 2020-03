Bệnh viện Đà Nẵng: Tin đồn bác sĩ mắc Covid-19 gây áp lực rất tiêu cực

2 khách Tây ngồi ở quán café Ba Gà không phải là bệnh nhân người Anh mắc Covid-19 Ngày 11/3, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh 2 người khách Tây ngồi tại quán café Ba Gà, một quán rất đông đúc ở góc ngã tư Triệu Nữ Vương – Lê Đình Dương (quận Hải Châu) với chủ thích cho rằng đây chính là 2 bệnh nhân người Anh M.J và K.A.C mắc Covid-19. Tuy nhiên qua xác minh, Phòng PA83 Công an Đà Nẵng khẳng định đây không phải là hai bệnh nhân người Anh nói trên. Cụ thể, Phòng PA83 Công an Đà Nẵng cũng có nhận được hình ảnh 2 người khách Tây ngồi ở quán café Ba Gà đang gây xôn xao trên mạng, cùng với đó là cả một clip ghi lại trường hợp này. “Theo thông tin trên clip thì hai người khách Tây này đến quán café Ba Gà từ ngày 10/2, trong khi hai bệnh nhân người Anh mắc Covid-19 thì mới đến Việt Nam từ ngày 2/3. Ngoài ra, qua xác minh thì chủ quán café Ba Gà cũng khẳng định hai người khách Tây này là khách quen của quán chứ không phải là hai bệnh nhân người An như có một số người nhầm tưởng!” – Lãnh đạo Phòng PA83 Công an Đà Nẵng cho hay.