Bệnh nhi 10 tuổi từ Trung Quốc đang cách ly tại BV Nhi Trung ương

3h sáng ngày 27/1, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận bệnh nhi Zhou Yuchao, 10 tuổi người Trung Quốc chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương lên trong tình trạng suy hô hấp nặng, tổn thương phổi, có bệnh nền rối loạn chuyển hóa nặng. Vì thế, việc tập trung điều trị bệnh nền là rất quan trọng. Hiện mẫu bệnh phẩm của bệnh nhi đã được gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ TW để xét nghiệm.

TS Nguyễn Văn Lâm - Giám đốc Trung tâm Y học lâm sàng các Bệnh Nhiệt đới trẻ em, Bệnh viện Nhi TW cho biết không chỉ viêm phổi, suy hô hấp mà bệnh nhân này có bệnh nền rối loạn chuyển hóa nặng. Vì thế, việc tập trung điều trị bệnh nền là rất quan trọng.

Bệnh viện Nhi TW đã gửi mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân sang Viện Vệ sinh dịch tễ TW, 3 ngày nữa sẽ có kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân có nhiễm virus corona hay không.

Được biết, bệnh nhi là thành viên trong đoàn khách du lịch Trung Quốc đang trên đường di chuyển từ Hạ Long (Quảng Ninh) về Hà Nội. Khi đến Hải Dương bé xuất hiện dấu hiệu sốt, được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hải Dương để tiến hành xét nghiệm và chụp CT. Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy bệnh nhân có tổn thương phổi, kèm các triệu chứng ho, sốt, khó thở... giống với các triệu chứng bệnh viêm phổi cấp do virus, ngay lập tức bệnh nhi được cách ly, chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW để theo dõi, sàng lọc sau đó chuyển tiếp sang Bệnh viện Nhi TW để điều trị.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi TW cũng cho hay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế ngay từ khi có thông tin về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona bùng phát và diễn biến phức tạp, Bệnh viện Nhi TW đã xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh này. Theo đó, Bệnh viện quán triệt tuân thủ việc tổ chức sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV ngay tại nơi đón tiếp.

Chuẩn bị sẵn khu cách ly và cơ số giường trong khu vực cách ly, bố trí 1 phân luồng bệnh nhân 1 chiều... đồng thời phân công cán bộ trực dịch để chủ động bám sát tình hình dịch và báo cáo kịp thời lãnh đạo Bệnh viện về những diễn biến bất thường (nếu có).

Liên quan tới dịch do vi rút Corona, theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (PHEOC Việt Nam), Cơ quan Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế Việt Nam, đến ngày 27/01/2020, thế giới đã ghi nhận 2.797 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, trong đó có 80 trường hợp tử vong (đều tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và có 01 trường hợp là cán bộ y tế). So với ngày 26/01/2020: Số ca mắc tăng 779 trường hợp, số trường hợp tử vong tăng 24 trường hợp.



Tại Trung Quốc đã ghi nhận 2.747 trường hợp tại 30 tỉnh/thành phố. Trung Quốc đã triển khai phong tỏa 18 thành phố. Ngoài Trung Quốc, hiện tại đã ghi nhận 50 trường hợp trường hợp bệnh xâm nhập tại 12 quốc gia: Thái Lan (07 trường hợp), Australia (04), Singapore (04), Malaysia (04), Pháp (03), Hàn Quốc (03), Nhật Bản (03), Hoa Kỳ (03), Việt Nam (02), Nepal (01), Canada (01), Pakistan (01) và 03 vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc bao gồm Hồng Kông (06), Ma Cao (05), Đài Loan (03).



Tại Việt Nam đã ghi nhận 63 trường hợp có triệu chứng sốt và có tiền sử đi về từ vùng dịch, trong đó 25 trường hợp loại trừ do nhiễm các tác nhân khác và hiện tại đang tiếp tục cách ly, theo dõi, điều trị 38 trường hợp.



Tiếp tục triển khai các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV, Bộ Y tế đã tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi lần 3 ngày 26/01/2020 (mùng 2 Tết) do Phó Thủ tướng chủ trì; Ban hành công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc phối hợp tuyên truyền, giám sát, điều tra ổ dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV và công văn gửi các Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao Thông Vận tải, Bộ Thông tin -Truyền thông và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc cung cấp thông tin và phối hợp điều tra bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV.



Bộ Y tế công bố số điện thoại đường dây nóng (19003228) để tiếp nhận các thông tin, ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và tư vấn cách phòng chống dịch bệnh.



Bộ Y tế sẽ liên tục cập nhật, chia sẻ thông tin diễn biến tình hình dịch trên thế giới và trong nước để cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng và đăng trên website của Bộ Y tế (moh.gov.vn) và Cục Y tế dự phòng (vncdc.gov.vn) để có các khuyến cáo phù hợp chuyển tải tới cộng đồng.

