Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can liên quan đến dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.