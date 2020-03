Bắt gặp "chị đại Triều Tiên" Seo Dan hẹn hò ăn tối cùng 'trai lạ' sau Hạ cánh nơi anh

Sau thành công với hình ảnh "chị đại Triều Tiên" trong bộ phim ăn khách Hạ Cánh Nơi Anh, nữ phụ Seo Ji Hye đã nên duyên cùng nam tài tử Song Seung Heon trong bộ phim mới 'Shall We Eat Dinner Together?'.

Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của một người đàn ông và một người phụ nữ, sau khi trải qua những chuyện đau lòng trong tình yêu. Họ cảm thấy xúc động và bắt đầu tìm thấy tình yêu hơn nhờ ăn tối cùng nhau.

Trong phim Seo Ji Hye sẽ đảm nhận vai Woo Do Hee, người không còn cảm xúc khi yêu sau một trải nghiệm hẹn hò thất bại.

Song Seung Heon cũng đã được xác nhận vào vai nam chính, nam diễn viên sẽ đóng vai bác sĩ tâm lý và nhà tâm lý học thực phẩm Kim Hae Kyung, người phân tích mọi người bằng cách xem họ ăn và ứng dụng vào điều trị cho bệnh nhân của mình thông qua thực phẩm và bữa ăn.

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên về bộ phim đã được hé lộ. Cặp đôi chính ngồi ăn cùng nhau trong một nhà hàng. Họ cùng uống rượu sochu, nữ chính cười dịu dàng, tỏa ra một khung cảnh ấm áp nhìn từ bên ngoài qua khung cửa sổ.

Khung cảnh khá lãng mạn trong một buổi hẹn hò ăn tối bình thường. Tuy nhiên, dường như họ không biết gì về nhau khiến người xem tò mò muốn biết điều gì khiến hai người đến với nhau.

Trong bộ phim mới, Seo Ji Hye để tóc mái trẻ trung lộ rõ nét xinh đẹp tự nhiên, dịu dàng, trong sáng, ngây thơ. Hình ảnh hoàn toàn khác một Seo Dan sành điệu, sanh chảnh, sắc sảo trong Hạ cánh nơi anh.

Khán giả dành nhiều lời khen ngợi tới nữ diễn viên và chờ đợi hình ảnh mới của cô nàng. Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào khoảng tháng 5/2020.

Hoàng Dung