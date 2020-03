Bất chấp 'lệnh cấm', nhiều quán karaoke ở Hải Phòng vẫn lén lút hoạt động

Tối 22/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Ngô Quyền phối hợp với Công an phường Đông Khê kiểm tra đột xuất quán karaoke Điểm Hẹn 87 ở lô 27 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là Phạm Thị H. (sinh 1975, đăng ký thường trú ở 213 đường Đông Khê, quận Ngô Quyền) vắng mặt, chỉ có quản lý cơ sở là Phạm Duy Kh. (sinh 1991, ở số 8/42/430 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, quận Lê Chân).

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có 3 phòng hoạt động, 22 người trong quán. Tiến hành xác minh nhân thân, 6 người không xuất trình được giấy tờ tùy thân; 4 nhân viên nữ của cơ sở không có hợp đồng lao động.

Đến sáng 23/3, Công an phường Đông Khê đã mời bà Phạm Thị H., lên trụ sở làm việc. Tại buổi làm việc, bà H. thừa nhận những sai phạm của cơ sở karaoke Điểm Hẹn 87 do mình làm chủ.

Đồng thời bà H. cho biết, mặc dù bản thân đã nhận thức được ý nghĩa quan trọng của công tác phòng, chống dịch Covid - 19 đối với các cơ sở kinh doanh karaoke và đã ký cam kết về việc tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3/2020 nhưng do buông lỏng giám sát, không quản lý sát sao nhân viên, giao toàn bộ hoạt động quản lý của cơ sở cho Phạm Duy Kh. nên đã xảy ra sai phạm trên… Bà Phạm Thị H. cũng cam kết sẽ không tái diễn vi phạm.

Trước đó, vào tối 21/3, Phòng PC06 phối hợp với Công an huyện An Dương đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Hùng Tiến ở xã Đặng Cương, huyện An Dương. Quán này do ông Phùng Thế Hùng (sinh năm 1982) làm chủ quán.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở vắng mặt, đại diện cơ sở là ông là Trần Văn Dũng, sinh năm 1985, thường trú tại xã Đặng Cương, huyện An Dương.

Quá trình kiểm tra, lực lượng đã phát hiện 6 phòng hát đang hoạt động, với 15 khách nam và 19 nhân viên nữ.

Qua kiểm tra, tất cả khách và nhân viên đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân, quản lý cơ sở không xuất trình được thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến kinh doanh karaoke.

Theo tìm hiểu, cơ sở này cũng đã ký cam kết với Công an huyện An Dương về việc tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3/2020.

Hiện tại các vụ việc đang được lực lượng công an xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Như đã thông tin, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 16/3, UBND TP Hải Phòng đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu tạm dừng ngay hoạt động vũ trường, karaoke, quán bar, sân golf ... đến hết tháng 3/2020.

Để thực hiện "lệnh cấm", cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã tiền hành thông báo, đề nghị chủ các cơ sở kinh doanh trên ký cam kết dừng hoạt động.

Sáng nay (25/3), UBND TP Hải Phòng đã tiếp tục ra văn bản về việc tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Theo văn bản của UBND TP Hải Phòng, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống, các điểm kinh doanh giải khát có công suất phục vụ trên 30 người sẽ phải dừng hoạt động từ hôm nay (25/3) cho đến hết ngày 31/3.

Để thực hiện việc trên, UBND TP Hải Phòng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm chỉ đạo.

Nguyên Trung