Bắt 2 đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin và 12kg ma túy đá ở biên giới Nghệ An

Trước đó, qua một quá trình theo dõi, Công an tỉnh Nghệ An xác định một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam, do các đối tượng người Lào có trang bị vũ khí nóng cầm đầu qua khu vực biên giới Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Ngay sau đó, chuyên án được xác lập để đấu tranh, triệt xóa.

Sau một thời gian điều tra, vào hồi 20h ngày 16/1/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Công an huyện Thanh Chương (thuộc Công an tỉnh Nghệ An) và Đồn biên phòng Thanh Thủy (BĐBP Nghệ An) đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Chung Và (SN 1996, trú tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) đang vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương.



Tang vật thu giữ là 20 bánh heroin, 12kg ma túy dạng đá và một số tang vật liên quan khác. Mở rộng điều tra, Ban chuyên án bắt giữ thêm đối tượng Thao Hờ Vừ (SN 1994, trú tại huyện Lạc Xao, tỉnh Bôlykhămxay, Lào).



Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.

PV