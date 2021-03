24/03/2021

Hòng 'qua mặt' gia đình, H. đến cơ quan công an trình báo bị cướp tài sản là chiếc điện thoại đắt tiền. Tuy nhiên, qua trích xuất camera an ninh và khai thác nhân chứng, Công an đã 'lật tẩy' câu chuyện bịa của đối tượng.