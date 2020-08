Càng về gần bờ, bão số 4 di chuyển với tốc độ nhanh hơn so với dự báo trước đó, khu vực ảnh hưởng khu trú từ Nghệ An đến Quảng Bình. Vì vậy, các tỉnh Trung Bộ, nhất là từ Nghệ An đến Quảng Bình chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4.