Bão lớn tàn phá nặng nề, New Zealand tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc

Theo AP, trong ngày 14/2, Chính phủ New Zealand đã phải ban tố tình trạng khẩn cấp quốc gia lần thứ ba trong lịch sử, khi cơn bão Gabrielle đang tàn phá cơ sở hạ tầng và gây ra thiệt hại lớn tại nhiều khu vực của nước này.

"Cơn bão là hiện tượng thời tiết chưa từng có tiền lệ, gây ra tác động nghiêm trọng tại khu vực Đảo Bắc. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc là điều cần thiết để đẩy nhanh công tác hỗ trợ cho những vùng bị ảnh hưởng", Bộ trưởng Quản lý tình trạng Khẩn cấp New Zealand Kieran McAnulty nói.

Sóng lớn đánh vào bờ biển thành phố Auckland. Ảnh: AP

Một tòa nhà bị hư hại vì bão. Ảnh: Stuff

Theo truyền thông New Zealand, các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi bão Gabrielle là Northland, Auckland, Tairawhiti, Waikato, vịnh Plenty và vịnh Hawkes. Trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng, hình ảnh các khu vực bị ngập lụt nặng, người dân phải di chuyển lên mái nhà chờ hỗ trợ được đăng tải liên tục.

Tình trạng sạt lở nghiêm trọng ở Auckland. Ảnh: Reuters

Đường sá bị hư hại nặng nề tại New Zealand. Ảnh: Stuff

Một số khu vực như Gisborne Tairawhiti còn bị cô lập hoàn toàn bởi nước lũ, khiến người dân rơi vào cảnh mất điện và không có sóng điện thoại. Lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ New Zealand cũng không thể liên lạc được với các nhân viên đang hoạt động ở khu vực này.

Tại thành phố Hastings, người dân buộc phải sống tạm trên nóc nhà do mực nước dâng cao. Trong khi đó, tình trạng sạt lở đất đã phá hủy hệ thống đường sá tại khu vực bờ biển phía tây thành phố Auckland.

Ngập lụt diễn ra ở nhiều khu vực của New Zealand. Ảnh: AP

Tình trạng lở đất vì bão Gabrielle ở New Zealand. Ảnh: Stuff

Để giúp đỡ người dân ứng phó với cơn bão, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins đã điều động quân đội tới các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngoài ra, cơ quan Khí tượng thủy văn New Zealand dự báo thời tiết khắc nghiệt vẫn sẽ tiếp diễn ở các khu vực phía Bắc và trung tâm của New Zealand trong vài ngày tới.

Người dân Auckland gia cố nhà cửa trước tác động của bão Gabrielle. Ảnh: Reuters.

Việt Dũng