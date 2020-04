Bàng hoàng về bí mật trong quá khứ của vợ sắp cưới

Năm nay, tôi 28 tuổi, đang làm việc ở một công ty sản xuất gỗ. Năm ngoái, trong một lần tham gia group chat trên mạng, tôi quen với Ngân. Ngân là cô giáo dạy mầm non, ở cách chỗ tôi làm việc khoảng 200km.



Sau 6 tháng tìm hiểu qua mạng, chúng tôi nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau. Hàng tháng, tôi dành hai ngày nghỉ cuối tuần để đi thăm người yêu. Thỉnh thoảng, Ngân cũng đến chỗ tôi làm việc, mang theo nhiều món ăn tự làm rất ngon.

Khi đã yêu nhau và chuẩn bị làm đám hỏi, Ngân có thừa nhận với tôi là thời sinh viên có sống chung như vợ chồng với bạn trai cũ gần 3 năm nhưng sau đó ra trường hai người đã chia tay.



Để tôi yên tâm, Ngân còn khẳng định, trong thời gian chung sống, hai người dùng biện pháp tránh thai nên không để lại hậu quả gì. Lúc đầu, tôi khá sốc khi nghe người yêu kể về quá khứ nhưng vì yêu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định tha thứ.



Bản thân tôi từng trải qua một vài mối tình và có quan hệ chăn gối với người cũ nên tôi không quá quan trọng chuyện trinh tiết. Thêm nữa, tôi trân trọng sự chân thật của Ngân, không giấu giếm về quá khứ của mình.



Tôi nghĩ, chỉ cần hiện tại chúng tôi yêu nhau và Ngân chung thủy với tôi là đủ. Vì thế, tôi đưa ba mẹ về quê Ngân để bàn chuyện cưới xin và tổ chức đám hỏi. Gia đình tôi rất quý Ngân vì em nhẹ nhàng, biết cư xử, đặc biệt nữ công gia chánh rất giỏi. Mẹ tôi định lúc nào cưới xong sẽ tìm cách xin cho Ngân về trường mầm non gần nhà cho tiện.



Đám hỏi được tổ chức hai tuần thì tôi biết được thông tin Ngân từng phá thai với người yêu cũ ít nhất một lần. Do hôm đó, Ngân lên chơi, tôi có rủ mấy người đồng nghiệp đi ăn để giới thiệu vợ sắp cưới.



Trong số đó có một anh dẫn bạn gái đi cùng, cô này từng sống chung khu nhà trọ với Ngân thời sinh viên. Ngân có vẻ nhận ra người quen nhưng tảng lờ như không biết. Còn cô bạn gái của đồng nghiệp kể về Ngân cho người yêu nghe nên chuyện đến tai tôi.



Biết chuyện này, tôi vô cùng tức giận, định gây sự với Ngân. Nhưng nghĩ lại chuyện mất trinh tiết tôi đã bỏ qua rồi và chúng tôi đã đính hôn, giờ gây sự cũng không có ích gì nên tôi định ngậm ngùi bỏ qua luôn.



Tuy nhiên, tôi bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn về quá khứ của vợ chưa cưới và càng cảm thấy bàng hoàng. Sau khi chia tay người yêu cũ thời sinh viên, Ngân cặp kè với rất nhiều người đàn ông khác.



Trong những người đó, có người chỉ dừng mức độ ôm hôn nhưng có người từng lên giường với Ngân. Khi tôi tra hỏi, Ngân thừa nhận tất cả và giải thích do lúc đó quá cô đơn hụt hẫng nên ai làm quen cô ấy cũng nhận lời. Đến khi gặp tôi, Ngân đã từ bỏ hết tất cả các mối quan hệ trước đó.



Tôi thật sự thất vọng về Ngân, cô ấy không phải trẻ người non dạ rồi sai lầm trong quá khứ mà cách sống đó đã thể hiện bản tính lăng nhăng không chung thủy.



Hiện tại, hai gia đình đang chuẩn bị đám cưới cho chúng tôi. Tôi đang giấu ba mẹ chuyện quá khứ của Ngân vì sợ bị phải đối. Dù rất yêu Ngân nhưng tôi cảm thấy lo lắng khi cưới người vợ như thế.



Tôi có thể bỏ qua quá khứ nhưng hiện tại, tôi đi làm xa, liệu Ngân có chung thủy hay lại ngoại tình rồi đổ lỗi do hoàn cảnh. Tôi không biết có nên tiếp tục im lặng để đám cưới diễn ra hay công khai tất cả để từ hôn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên sáng suốt.

Theo Trung Anh/Dân Việt