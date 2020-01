Bàng hoàng phát hiện 2 thanh niên ăn lá ngón tự tử ngày 29 Tết

Ngày 24/1, trao đổi với PV Infonet, ông Cụt Văn Long - Chủ tịch UBND xã Bắc Lý, huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra sự việc 2 người dân ăn lá ngón tự tử.

Cụ thể, vào sáng 23/1/2020 (tức ngày 29 Tết Canh Tý), người dân phát hiện anh Moong Văn S. (26 tuổi, trú tại bản Piêng Khăm 1, xã Bắc Lý) và anh Lương Văn C. (32 tuổi, trú tại bản Kèo Nam, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) ăn lá ngón tự tử.

Sau khi phát hiện, người thân địa phương đã tìm mọi cách cách cứu chữa, tuy nhiên do bị nhiễm độc quá nặng nên cả 2 người này đã tử vong. Theo thông tin ban đầu, việc anh S. và anh C. tìm đến cái chết là do mâu thuẫn gia đình.

Hiện, các nạn nhân xấu số đã được gia đình và bà con dân bản tổ chức mai táng theo phong của địa phương.

Việt Hòa