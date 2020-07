22/07/2020

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng một cán bộ Phòng chính sách, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An để điều tra về tội “tham ô tài sản”.