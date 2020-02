Bác sĩ nói gì về “quan hệ tình dục giúp chống virus corona”?

Bài báo cho biết, khi quan hệ tình dục, hệ miễn dịch của cơ thể sẽ được tăng cường nhờ việc sản sinh ra nhiều kháng thể Immunoglobulin A (IgA) hơn. Theo đó, loại kháng thể này do các tế bào lympho B và các tương bào (Plasma - biệt hóa từ lympho B) tiết ra, giúp hệ miễn dịch nhận biết và vô hiệu hóa các tác nhân lạ như virus, vi khuẩn, từ đó giúp cơ thể hạn chế nhiễm bệnh. Bài báo cũng đưa ra dẫn chứng, các nhà khoa học phát hiện những cặp đôi quan hệ tình dục hai lần mỗi tuần có lượng kháng thể IgA nhiều hơn 30% so với những người không quan hệ. Nghiên cứu này nhằm góp phần ngăn ngừa những hậu quả nặng nề do đại dịch cúm Aussie (còn gọi là H3N2) nói riêng và các loại cúm khác nói chung mang lại. Dịch cúm này ảnh hưởng đến nhiều quốc gia Âu - Mỹ trong mùa đông, mà nặng nề nhất là tại nước Anh. Ngoài tình dục, những biện pháp khác cũng giúp cải thiện hệ miễn dịch bao gồm tập thể dục, ngủ đủ giấc và đọc sách để kích thích trí não.