Truyền hình An Viên của CTCP Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) của Phạm Nhật Vũ ra đời năm 2011, sau đó đổi tên là truyền hình MobiTV, sau đó An Viên lại đổi tên thành VivaTV. Nhắc đến An Viên lại nhớ câu chuyện 'đấu khẩu' giữa Phạm Nhật Vũ và bầu Kiên