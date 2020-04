Công an Đồng Nai thông tin vụ ẩu đả khiến 2 công an bị nhóm xăm trổ vây xe ô tô icon

Qua điều tra ban đầu, Công an xác định trong vụ việc này có 2 người đang công tác tại Công an tỉnh Đồng Nai và 1 người cũng là công an nhưng đã nghỉ hưu từ tháng 11/2017. Nguyên nhân vụ việc đã được làm rõ.