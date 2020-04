Ảnh hiếm về gấu trúc sinh đôi giữa mùa xuân trong môi trường nuôi nhốt ở Trung Quốc

Theo tờ Daily Mail, cặp gấu trúc sinh đôi được 1 tháng tuổi khá khỏe mạnh trong lồng ấp tại Cơ sở Nghiên cứu Nhân giống Gấu trúc lớn Thành Đô, Trung Quốc.

Cặp gấu trúc sinh ra đúng thời điểm thế giới đối mặt với dịch bệnh Covid-19 bùng nổ, nên người ta đã đặt tên chúng là Ping Ping và An An, có nghĩa là an lành và khỏe mạnh theo tiếng Trung Quốc.

Chúng là cặp song sinh gấu trúc đầu tiên trên thế giới sinh ra trong điều kiện nuôi nhốt năm nay. Gấu trúc mẹ tên Fuwa lần thứ 5 sinh con. Khi mới sinh, hai gấu trúc sinh đôi nặng lần lượt là 159,8 gram và 119,5 gram. Sau một tháng, cân nặng của cả hai lần lượt là hơn 1 kg và 800 gram.

Wu Kongju, một nhà nghiên cứu tại trung tâm cho biết: "Đây là lần thứ 5 Fuwa trở thành mẹ. Hiếm khi gấu trúc sinh con vào mùa xuân. Fuwa hiện có 8 đứa con và sẽ bước sang tuổi 17 trong năm nay".

Nhóm nghiên cứu đã cho những người chăm sóc gấu trúc con suốt ngày đêm và hàng ngày theo dõi nhiệt độ của chúng. Gấu mẹ được bổ sung chất dinh dưỡng thông qua các bữa ăn để giúp phục hồi sau sinh.

Gấu trúc thường sinh con vào tháng 6,7,8 trong năm. Những con gấu trúc con sẽ có màu hồng và không có lông. Con mới sinh chỉ nặng khoảng 140 gram, khoảng một phần nghìn trọng lượng của mẹ.

Con con mở mắt khi chúng được khoảng 6-8 tuần tuổi, không di chuyển cho đến khi ba tháng tuổi. Khoảng 5-7 tháng tuổi, những con gấu trúc con có thể tập trèo cây.

Hoàng Dung (lược dịch)