Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn thực phẩm dịp Tết Canh tý icon

Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm vừa đưa ra kế hoạch công tác triển khai an toàn thực phẩm dịp Tết Canh tý năm 2020 và dịp lễ hội Xuân. Đây là thời điểm nhạy cảm có nguy cơ xảy ra mất an toàn thực phẩm nhiều nhất trong năm.