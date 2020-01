An Giang: Đem pháo nổ về nhà bạn gái cất giấu vẫn bị công an bắt giữ

Ngày 22/01, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Huy, sinh năm 1998, cư trú xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Trước đó, khoảng 13h ngày 6/12/2019, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực tại khu vực nhà ông T.M.H, thuộc ấp An Phú, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang có 01 đối tượng nghi vấn phạm tội tàng trữ pháo nổ nên lực lượng Công an huyện Chợ Mới phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đến hiện trường để kiểm tra.

Khi lực lượng chức năng đến thì phát hiện và bắt quả tang Trần Văn Huy đang tàng trữ trái phép pháo nổ bên hiên nhà ông H. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 40 bọc nilon chứa 4.000 viên pháo nổ hình quả bóng bên trong, có tổng trọng lượng 9kg.

Qua làm việc, đối tượng Huy khai nhận, toàn bộ số pháo nổ trên được Huy mua của một người lạ thông qua mạng xã hội với giá 08 triệu đồng, đem về nhà ông H. (là cha của bạn gái Huy) cất giấu nhằm bán lại cho người khác để kiếm lời.

Khi chuẩn bị mang đi tiêu thụ thì Huy bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Theo Quỳnh Minh/Dân trí