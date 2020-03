Ăn cay đúng cách sẽ mang lại lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

Giúp giảm cân

Một trong những tác dụng tích cực của các món ăn cay chính là chúng sẽ tác động không nhỏ đến vòng eo của bạn. Thực phẩm cay có chứa một hoạt chất tên là capsaicin. Chính hoạt chất này sẽ giúp đốt cháy nhiều năng lượng hơn ngay sau bữa ăn và giúp tăng quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Vì vậy, bạn có thể sử dụng nhiều thức ăn cay một chút nếu muốn số đo vòng eo của mình được cải thiện.



Giảm đau



Các món ăn cay hoạt động như một loại thuốc giúp giảm đau hiệu quả. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh chất capsaicin có trong thức ăn cay nóng có khả năng giảm các cơn đau do viêm, nhờ có các thành phần kháng viêm. Capsaicin còn chặn các tín hiệu đau truyền đến não, giúp giảm đau tạm thời.



Tăng cường sức khỏe xương khớp



Nhiều loại ớt cay có chất dinh dưỡng như vitamin C và vitamin A. Sự thiếu hụt các loại vitamin này có thể sẽ làm giảm độ chắc khỏe của xương. Mặc dù vitamin D, canxi và protein là những hợp chất quan trọng đối với hệ xương mà ai cũng biết, thế nhưng vitamin A cũng quan trọng không kém. Những người thiếu vitamin A có khả năng bị gãy xương cao hơn so với những người được cung cấp đầy đủ. Do đó, ăn cay cũng có thể giúp bạn củng cố, tăng cường sức khỏe xương khớp vững chắc hơn.

Tăng lưu thông máu



Theo góc độ Đông y, ớt có tác dụng làm ấm người xua tan hàn khí, nếu dùng một lượng thích hợp thì sẽ có ích trong việc bành trướng mạch máu, từ đó thúc đẩy lưu thông máu đến các bộ phận trên cơ thể. Do đó, đồ ăn cay cũng có thể thúc đẩy sự lưu thông và tuần hoàn máu trong cơ thể.



Ngăn ngừa cảm lạnh



Các loại ớt, sa tế cay chứa rất nhiều vitamin A, vitamin C có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và thậm chí có thể giúp cơ thể chống lại các cơn cảm lạnh thông thường. Việc ăn cay sẽ làm tăng thân nhiệt cho cơ thể. Đây cũng là đặc tính kháng khuẩn đặc biệt, có thể tiêu diệt virus gây cảm lạnh hiệu quả.

Các chuyên gia đến từ Đại học Oxford (Anh), Trường Y thuộc Đại học Harvard (Mỹ) đã đưa ra kết luận, những người ăn cay hàng ngày hoặc cách ngày ăn 1 lần có thể giảm 14% nguy cơ tử vong sớm vì bệnh tật, đặc biệt là ung thư, bệnh tim mạch và hô hấp hơn so với những người ăn cay ít hơn 1 lần/tuần. Nguyên nhân là do các chất capsaicin có trong ớt cay có thể chống lại các cơn viêm, đau, ngoài ra vitamin C trong ớt được xem là một là một chất chống nguy cơ ung thư hữu hiệu.



Cải thiện hệ tiêu hóa



Mặc dù ăn quá nhiều ớt sẽ dẫn đến thay đổi men tiêu hóa, nhưng nếu ăn cay với một lượng vừa phải thì rất tốt cho hệ tiêu hóa. Chúng giúp tăng tiết dịch vị, để hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, ăn ngon miệng hơn, đồng thời tránh bị đầy hơi hiệu quả.



Giúp tâm trạng tốt hơn



Các nghiên cứu khoa học cho thấy ăn thực phẩm cay có thể làm bạn hạnh phúc hơn. Theo nghiên cứu, nhiều loại thực phẩm cay giúp tăng hormone ví dụ như serotonin làm tâm trạng bạn cảm thấy vui vẻ hơn. Những hormone này giúp con người điều chỉnh cảm xúc tốt hơn khi đối mặt với sự tiêu cực, buồn bã, tức giận và căng thẳng.

