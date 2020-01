9 tỉnh, thành phố tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020

Các bạn có thể theo dõi các địa điểm bắn pháo hoa giao thừa 2020 chi tiết dưới đây:

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa 2020 tại Hà Nội:

Vào đêm Giao thừa Tết Canh Tý 2020, Thủ đô Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện với 6 điểm bắn tầm cao và 24 điểm tầm thấp.

Theo đó, 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Khu vực hồ Gươm (Hoàn Kiếm); Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ); Sân vận động Mỹ Đình (Nam Từ Liêm); Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng); Hồ Văn Quán (Hà Đông); Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).

24 điểm bắn pháo hoa giao thừa tầm thấp tại các quận, huyện: Bán đảo hồ Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa); Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh (Ba Đình); Trung tâm thương mại Vincom, phường Phúc Lợi (Long Biên); Công viên Cầu Giấy, phường Dịch Vọng (Cầu Giấy); Công viên hồ điều hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính (Thanh Xuân); Quận Bắc Từ Liêm, tại khu vực cầu sông Pheo, phường Minh Khai; Quận Hoàng Mai, tại công viên hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ…

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa 2020 tại TP.HCM:

Năm 2020, TP.HCM có 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

Cụ thể: 2 điểm bắn tầm cao là đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và tòa nhà Landmark tại khu vực công viên Vinhomes, khu đô thị Vinhomes Center Park (quận Bình Thạnh).

6 điểm tầm thấp: Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), công viên lịch sử Văn hóa dân tộc (quận 9), khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), đường Đào Cử – trung tâm hành chính Cần Giờ (huyện Cần Giờ), KCN Hiệp Phước (huyện Nhà Bè), Ban chỉ huy quân sự Bình Chánh (huyện Bình Chánh).

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa 2020 tại TP Hải Phòng:

Tại Hải Phòng, người dân có thể xem bắn pháo hoa đêm giao thừa ở Bờ hồ Tam Bạc và sân thượng Trung tâm triển lãm - Mỹ thuật thành phố; Bờ hồ An Biên (quận Ngô Quyền); Trung tâm hành chính quận Dương Kinh; Khu công nghiệp VSIP (huyện Thủy Nguyên); Trung tâm hành chính huyện An Dương; Trung tâm hành chính huyện Tiên Lãng; Khu di tích Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo); Khu cầu cảng Cát Bà (huyện Cát Hải).

Ngoài ra, TP Hải Phòng cũng cho phép các quận: Hải An, Kiến An, Đồ Sơn và các huyện: Kiến Thụy, An Lão được tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 tại một điểm trung tâm trên địa bàn quận, huyện.

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa 2020 tại TP Đà Nẵng:

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm trong đêm Giao thừa Tết Canh Tý 2020.

Cụ thể, điểm bắn thứ nhất đặt trên cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh giữa các quận: Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn).

Điểm thứ hai đặt tại khu vực trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu. Điểm thứ ba tại tại khu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang (đầu đường phía Tây trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang).

Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu vào lúc 0 giờ ngày 25/1/2020. Pháo hoa được sử dụng là các loại pháo hoa tầm cao, tầm thấp, pháo hiệu ứng đặc biệt.

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa 2020 tại Bắc Giang:

Sẽ có 9 điểm bắn pháo hoa ở Bắc Giang vào đêm giao thừa, bao gồm quảng trường 3/2 và 8 huyện - Việt Yên, Hiệp Hòa, Lục Ngạn, Lạng Giang, Yên Dũng, Lục Nam, Tân Yên, Yên Thế.

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa 2020 tại Hòa Bình:

Một số điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa ở Hòa Bình gồm: Quảng trường Hòa Bình, thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) – khu 1; nhà văn hóa huyện Cao Phong – khu 2, thị trấn Cao Phong; sân vận động huyện Mai Châu – tiểu khu 4, thị trấn Mai Châu; nhà văn hóa huyện Tân Lạc – khu 2, thị trấn Mường Khến; xóm Nội Sung, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi.

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa 2020 tại Đồng Nai:

Tại Đồng Nai chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa được tổ chức tại sân vận động Đồng Nai (phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa).

Cùng với hoạt động bắn pháo hoa, đến Đồng Nai dịp Tết Nguyên Đán bạn được tham gia triển lãm hình ảnh chuyên đề Tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam tại bảo tàng Đồng Nai từ ngày 16/1 đến 30/3. Cùng với đó tại thư viện tỉnh cũng tổ chức triển lãm Báo Xuân Canh Tý 2020 từ ngày 23/1 đến 31/1. Còn tại nhà hát nghệ thuật Đồng Nai bạn được hòa mình trong chương trình nghệ thuật đặc sắc mừng Xuân Canh Tý 2020.

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa 2020 tại Yên Bái:

Tỉnh Yên Bái năm nay sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm bao gồm 2 điểm tại thành phố Yên Bái (bao gồm: Quảng trường 19/8 (Km5) và khu vực cầu Bách Lẫm), 1 điểm tại thị xã Nghĩa Lộ (khu vực Căng Đồn, phường Pú Trạng) và 1 điểm tại huyện Lục Yên (khu vực trung tâm thị trấn Yên Thế).

Cùng với chương trình bắn pháo hoa, khách tham gia còn được thưởng thức chương trình ca múa nhạc đặc sắc.

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa 2020 tại TP Cần Thơ:

Năm nay, Cần Thơ tổ chức bắn pháo hoa ở 2 điểm tầm cao là khu vực nhà hàng Hoa Sứ, quận Ninh Kiều và 5 điểm tầm thấp khác chính là: Phường Thốt Nốt; Thị trấn Thới Lai; Thị trấn Thới Đỏ; Thị trấn Phong Điền; Thị Trấn Vĩnh Thạnh.

Thời gian bắn pháo hoa ở các tỉnh, thành đều trong 15 phút, lúc 0h ngày 25/01/2020, tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý. Với việc bắn pháo hoa này, người dân khắp cả nước sẽ có một đêm đón Giao thừa rực rỡ và vô cùng náo nhiệt.

Minh Thư (tổng hợp)