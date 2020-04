9 mẹo cực hay giúp phụ nữ đốt cháy chất béo toàn thân nhanh rõ rệt

1. Uống 1 ly nước trước bữa ăn



Như mọi người đã biết, uống nước có rất nhiều lợi ích cho cơ thể như cải thiện chứng táo bón, thúc đẩy quá trình trao đổi chất tuần hoàn, làm da dẻ hồng hào căng mịn hơn… Tuy nhiên, không phải ai cũng biết mẹo nhỏ là uống 1 ly nước trước mỗi bữa ăn sẽ giúp cơ thể giảm cân nhanh hơn.

Nguyên nhân là bởi uống 1 ly nước trước bữa ăn sẽ làm cơn đói bị giảm đi, từ đó thúc đẩy quá trình trao đổi chất hiệu quả hơn. Ngoài ra, nước cũng sẽ tạo trạng thái no khiến chị em giảm được lượng thức ăn nạp vào. Nếu cứ duy trì thường xuyên thì ắt hẳn, cơ thể sẽ nhanh chóng sở hữu ngay số đo 3 vòng như mơ ước mà thôi.



2. Điều chỉnh thứ tự các bữa ăn



Theo y học Trung Quốc, muốn giảm cân thì đừng bao giờ "nhìn chằm chằm" vào món thịt và thực phẩm chiên rán trên bàn ăn. Bởi các loại thực phẩm này rất béo và nhiều dầu mỡ, ăn nhiều chỉ khiến cân nặng tăng vù vù mà thôi. Thế nên trong bữa ăn, hãy ưu tiên ăn các món rau trước bởi rau sẽ thúc đẩy nhu động ruột, cải thiện cảm giác no và giảm đi lượng thức ăn giàu calo.



3. Lựa chọn bộ đồ ăn có kích thước nhỏ

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, những người chọn ăn bằng các vật dụng lớn thường sẽ ăn nhiều hơn. Ngược lại, những người thường ăn bằng các loại chén bát nhỏ sẽ ăn ít hơn. Bởi trong vô thức, họ nghĩ mình đã ăn rất nhiều rồi nên sẽ tạo cảm giác no, từ đó giảm lượng calo nạp vào trông thấy. Nhưng thực tế lượng thức ăn nạp vào lại không bằng những người ăn bằng các chén bát lớn.



4. Chọn thực phẩm thịt giàu protein, ít béo



Việc giảm cân không phải là cắt giảm hoàn toàn các loại thịt, bởi chúng vẫn chứa rất nhiều dưỡng chất quan trọng với sức khỏe. Vậy nên, hãy ưu tiên chọn mua các loại thịt giàu protein nhưng lại ít béo sẽ tốt hơn. Ví dụ như ức gà ít béo nhưng lại rất giàu protein, hay các sản phẩm từ sữa và trứng đều có thể kiểm soát lượng calo hiệu quả.



Theo các chuyên gia cho biết, các sản phẩm giàu protein rất khó để chuyển thành chất béo mà lại còn tạo cảm giác no cho cơ thể. Từ đó kéo dài thời gian tiêu hóa và ngăn bạn ăn quá nhiều trong ngày.



5. Uống súp trước bữa ăn và không uống súp sau bữa ăn



Cũng gần giống như việc uống nước trước bữa ăn, uống súp trước bữa ăn cũng có công dụng tạo cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn và giảm lượng thức ăn nạp vào. Tuy nhiên, sau bữa ăn là lúc mà dạ dày đang quá đầy, việc uống súp lúc này sẽ khiến dạ dày phải căng ra làm việc nhiều hơn. Từ đó tạo áp lực cho dạ dày mà cơ thể cũng hấp thụ nhiều calo hơn.



6. Tập squat mỗi ngày



Nếu bạn là một người bận rộn và không có nhiều thời gian tập thể dục, hãy thử ngay bài tập squat rất hữu ích này. Đây là bài tập không cần sử dụng bất cứ dụng cụ hỗ trợ gì, thế nên bạn hoàn toàn có thể tập bất cứ lúc nào và bất kể ở đâu. Tốt nhất hãy thực hiện khoảng 5 – 6 bài tập squat mỗi ngày, từ 15 – 20 lần mỗi bài tập. Chỉ cần duy trì vậy thì sau 2 tháng, cơ thể sẽ có nhiều thay đổi đến mức bất ngờ.



7. Không ăn trước khi ngủ 3 tiếng

Trước khi ngủ, hãy để dạ dày của bạn được trống rỗng và nghỉ ngơi. Nếu ăn trước khi ngủ, bạn đang vô tình bắt dạ dày phải hoạt động quá giờ, khiến sự tiết hormone bị mất cân bằng. Ngoài ra, lúc thức dậy thì cơ thể sẽ tiết ra thêm hormone đói, từ đó khiến bạn ăn nhiều hơn trông thấy vào buổi sáng. Đây là điều cực kỳ quan trọng trong quá trình giảm cân nhưng nhiều người hay mắc phải.



8. Không uống trà sữa



Tuy rất ngọt và mát mẻ, nhưng 1 cốc trà sữa lại chứa đến 400 – 500 calo. Nhiều nghiên cứu cho biết, nếu uống trà sữa liên tục mỗi ngày sẽ làm cơ thể tăng đến 10kg mỗi năm. Chưa kể đến việc trà sữa còn chứa rất nhiều đường và các chất phụ gia khác không tốt cho sức khỏe.



Nguy hiểm hơn, uống trà sữa quá nhiều sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa da và gây chảy xệ da. Vậy nên, muốn giảm cân thì điều tối quan trọng chính là hãy bỏ trà sữa và tăng cường uống nước lọc.



9. Làm việc nhà, việc vặt nhiều hơn



Nhiều người hay lầm tưởng rằng, làm việc nhà không tốt bằng tập thể dục cường độ cao. Tuy nhiên, làm việc nhà sẽ giúp cơ thể được vận động xương cốt, từ đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp. Các việc đơn giản như lau nhà, rửa chén, lau cửa sổ, pha trà… đều giảm calo rất hiệu quả. Không chỉ hỗ trợ giảm cân, làm việc nhà thường xuyên còn tăng cường tình cảm trong gia đình nữa đấy.

BP/baodansinh.vn